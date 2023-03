Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Έβαλα χαμογελαστό το παιδί μου στο τρένο και μου το έφεραν σε άσπρο φέρετρο” (βίντεο)

Συγκλόνισε ο πατέρας της 19χρονης Αναστασίας που βρισκόταν στο μοιραίο τρένο.

Ανάμεσα στους 57 νεκρούς συμπεριλαμβάνεται και η Αναστασία Παπαγγελή. Η φοιτήτρια της Γεωπονικής ΑΠΘ είχε ταξιδέψει στην Αθήνα για να επισκεφτεί τους γονείς της το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας και επέστρεφε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Τρίτης 28 Φεβρουαρίου, με το μοιραίο Intercity 62.

Ο πατέρας της άτυχης φοιτήτριας μίλησε το απόγευμα της Τετάρτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και συγκλόνισε με όσα είπε "διαβάσαμε την είδηση, τηλεφωνήσαμε στην Αναστασία είδαμε ότι δεν απαντάει και αμέσως φύγαμε για Λάρισα" είπε ο πατέρας της Αναστασίας.

Ανατριχίλα προκαλεί το μεγάλο "γιατί" που τον πονάει για τον άδικο χαμό του παιδιού του "εγώ θελώ να μου πει κάποιος γιατί ενώ το έβαλα το παιδί μου στο τρένο χαμογελαστό και γεμάτο όνειρα, γιατί μου το έδωσαν σε άσπρο φέρετρο και σε μία σακούλα τα παππούτσια της. Στην Ελλάδα ζούμε, δεν με νοιάζουν οι ευθύνες, με νοιάζει που το παιδί μου έφυγε έτσι μέσα στο κρύο, στο σκοτάδι και τα κοφτερά σίδερα"

Στο δελτίο του ΑΝΤ1 μίλησε και ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας ο οποίος ανέφερε πως "είμαστε συγκλονισμένοι όλοι από τα λόγια αυτού του πατέρα. Φυσικά, πέρα από την ευθύνη του σταθμάρχη υπάρχουν κι άλλες ευθύνες. Πρέπει να αμς απαντήσει το Υπουργέιο Μεταφορών, και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αν γνώριζε ότι δεν υπάρχει σύστημα ασφαλείας και παρ όλα αυτά επέτρεπαν δρομολόγια με αυτά τα κινούμενα φέρετρα στα οποία έμπαιναν παιδιά".

