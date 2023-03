Κοινωνία

Αποκάλυψη ΑΝΤ1 - ΕΡΓΟΣΕ: σύμβαση για το σύστημα επικοινωνίας των μηχανοδηγών από το 2018 (βίντεο)

Ο ΑΝΤ1 αποκαλύπτει το έγγραφο που αναφέρει ότι υπάρχει σύμβαση για τη ραδιοκάλυψη από το 2018.

Νέα στοιχεία έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας σχετικά με όσα θα μπορούσαν να έχουν γίνει για να αποφευγχθεί το μοιραίο δυστύχημα στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 άτομα.

Όπως φαίνεται σε έγγραφο της ΕΡΓΟΣΕ η σύμβαση για την προμήθεια ραδιοκάλυψης GSMR ολοκληρώθηκε στο δίκτυο το 2008 με σταθμους βασης, εξοπλισμό ραδιοκάλυψης, πλήρες δίκτυο οπτικών ινών μάλιστα μέχρι τον Ιούλιο του 2019 ολοκληρώθηκαν οι εκπαιδεύσεις προσωπικού, μηχανοδηγών, σταθμαρχών, έγιναν δύο δοκιμαστικές λειτουργίες με φορητές συσκευές στο τμήμα ΣΚΑ - Αεροδρομιο τον Απρίλιο και τον Ιούνιο με επιτυχία.

Η πρώτη σύμβαση έχει χρονολογία 2006, παραδοθηκε το 2018, ολοκληρωθηκε 2019 και μάλιστα υπήρχε και στο τμήμα που έγινε το δυστύχημα στη Λαρισα και στον Ευαγγελισμό.

Αυτό σημαίνει ότι αν λειτούργουσε, ο μηχανοδηγός θα μπορούσε με ομαδική κλήση και προς συγκεκριμένους αποδέκτες -στην προκειμένη περίπτωση με τους 2 σταθμάρχες σε Λάρισα και Νέους Πόρους καθώς και με τον μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας και να μην προσπαθεί να τον ψάχνει όπως οι πληροφορίες αναφέρουν με το κινητό του τηλέφωνο.

Το θεμα θα αναλάβει να το ψάξει και ο κ, Γεραπετριτης κυρίως για το αν έχει πιστοποιηθεί από τη Ρυθμιστικη Αρχή Σιδηροδρόμων.

