Δανία: πολική αρκούδα σκοτώθηκε από ηλεκτροπληξία σε ζωολογικό κήπο

Τραγικό τέλος είχε μία πολική αρκούδα στε ζωολογικό κήπο της Κοπεγχάγης.

Μια πολική αρκούδα έπαθε ηλεκτροπληξία και σκοτώθηκε στον ζωολογικό κήπο της Κοπεγχάγης στη Δανία όταν δάγκωσε ένα καλώδιο, αφού κατάφερε να βγει από τον περίβολό της.

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τρίτης, όταν η νεαρή θηλυκή αρκούδα βγήκε από τον περίβολό της, αφού προηγουμένως έσπασε τον μεταλλικό φράχτη. «Πίσω από τον φράχτη υπήρχε ένα ηλεκτρικό καλώδιο, το οποίο έκοψε με τα δόντια της και έπαθε ηλεκτροπληξία» ανέφερε το πάρκο σε μια ανακοίνωσή του.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου Μαντς Φροστ Μπέρτελσεν ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθεί η ασφάλεια των πολικών αρκούδων, εξηγώντας ότι πρόκειται για ζώα «πολύ δυνατά» και φιλοπερίεργα.

Ο ζωολογικός κήπος της Κοπεγχάγης ιδρύθηκε το 1859 και είναι ένας από τους παλαιότερους στην Ευρώπη. Δεν έχει καταγραφεί παρόμοιο περιστατικό ποτέ ξανά στην ιστορία του. Πρόκειται για έναν θεσμό της πρωτεύουσας της Δανίας που ωστόσο προκάλεσε σοκ το 2014, όταν οι υπάλληλοί του σκότωσαν μπροστά σε παιδιά μια νεογέννητη καμηλοπάρδαλη, την τεμάχισαν και την τάισαν στα λιοντάρια. Παρά τις έντονες αντιδράσεις χιλιάδων ακτιβιστών για τα δικαιώματα των ζώων και των σοκαρισμένων Δανών, ο ζωολογικός κήπος δικαιολόγησε την πράξη του εξηγώντας ότι ο μικρός Μάριους, όπως βάφτισαν την καμηλοπάρδαλη, ήταν προϊόν ενδογαμίας και δεν έπρεπε να αναπαραχθεί.

