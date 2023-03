Υγεία - Περιβάλλον

Long Covid: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί μετά από από λοίμωξη Όμικρον

Μπορεί να παρουσιαστεί το σύνδρομο Long COVID σε κάποιον έπειτα από μόλυνση με τη μετάλλαξη Όμικρον του κορονοϊού;

Η Όμικρον έχει πολύ μικρότερες πιθανότητες να οδηγήσει σε μακρά Covid-19, σε σύγκριση με τις παραλλαγές του κορονοϊού που κυκλοφορούσαν στην αρχή της πανδημίας, δείχνει μια νέα ελβετική επιστημονική μελέτη. Επίσης η μακρόχρονη Covid δεν είναι πιθανότερη στους ανθρώπους με πρώτη λοίμωξη λόγω Όμικρον, από ό,τι σε όσους ποτέ δεν μολύνθηκαν από τον κορονοϊό.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Κάρολ Στραμ του Τμήματος Λοιμωδών Νόσων και Επιδημιολογίας του Νοσοκομείου του Καντονιού του Σεντ Γκάλεν, οι οποίοι έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νόσων στην Κοπεγχάγη, ανέλυσαν στοιχεία για 1.201 υγειονομικούς (το 81% γυναίκες) με μέση ηλικία 43 ετών, που παρακολουθήθηκαν επί 18 μήνες κατά μέσο όρο.

Διαπιστώθηκε ότι όσοι συμμετέχοντες είχαν μολυνθεί από τον αρχικό κορονοϊό, είχαν 67% μεγαλύτερη πιθανότητα να αναφέρουν επίμονα συμπτώματα επί μήνες, σε σχέση με εκείνους που ποτέ δεν είχαν αρρωστήσει με Covid-19. Ακόμη, όσοι είχαν πρώτη λοίμωξη λόγω παραλλαγής Όμικρον (ΒΑ1), δεν είχαν μεγαλύτερη πιθανότητα μακράς Covid-19, σε σχέση με εκείνους που ποτέ δεν είχαν Covid-19. Επίσης μια επαναλοίμωξη με Όμικρον, μετά από αρχική λοίμωξη με αρχική παραλλαγή του ιού, δεν βρέθηκε να αυξάνει τον κίνδυνο μακράς Covid-19 ή μακρόχρονης κόπωσης.

"Η μακρά Covid-19 είναι ένα σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας με παρατεταμένη -συχνά εξουθενωτική- νόσο, περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές και αβέβαιη έκβαση. Η μελέτη μας δείχνει ότι όσοι νόσησαν με Covid-19 για πρώτη φορά λόγω Όμικρον, δεν αναπτύσσουν σημαντικά συμπτώματα μακράς Covid-19. Δεδομένου ότι η Όμικρον είναι ακόμη κυρίαρχη παγκοσμίως, τα ευρήματα μας θα πρέπει να καθησυχάσουν όσους μολύνονται για πρώτη φορά από τον κορονοϊό, καθώς και εκείνους που είχαν στο παρελθόν αρρωστήσει εξαιτίας του", δήλωσε ο δρ Στραμ.

