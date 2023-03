Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Συγκλονίζουν τα λόγια του ιερέα - πατέρα του 23χρονου Κυπριανού (βίντεο)

Ανατριχιάζουν οι περιγραφές του πατέρα Χριστόδουλου για το χαμό του 23χρονου γιου του.

Ο πατέρας Χριστόδουλος, πατέρας του 23χρονου φοιτητή που έχασε τη ζωή του στο τραγικό δυστύχημα, μίλησε την Πέμπτη στην εκπομπή "Το Πρωινό" και συγκλόνισε με τα λόγια του για το χαμό του γιού του.

"Είναι τραγικός αυτός ο θάνατος των παιδιών αλλά και πολύ δύσκολο για αυτούς που μένουν πίσω" είπε ο πατέρας Χριστόδουλος ενώ συνέχισε λέγοντας πως "ο Κυπριανός ήταν μαζί με μία πολύ καλή κοπέλα και σχεδιάζαν το βυζαντινό τους γάμο τον Αύγουστο. Όταν διάβασα το βράδυ εκείνο πως έγινε αυτό το δυστύχημα, γνωρίζοντας ότι ο Κυπριανός έχει κόψει εισιτήριο, ήξερα ότι το παιδί μου έχει φύγει".

"Περίμενα να πάρω το σώμα του παιδιού μου, τους έλεγα "δώστε μου έστω και κάτι από το παιδί μου για να το θάψω και να το τιμήσω" και εκείνοι μου έλεγαν ότι το παιδί μου ισως να υπάρχει από τη μέση και πάνω. Όταν άνοιξα το φέρετρό του το παιδί μου ήταν ακέραιο, ούτε καμμένος, ούτε ακρωτηριασμένος, είχε μόνο μερικούς μώλωπες στο σώμα του. Μαζί με την παπαδιά και τα υπόλοιπα παιδιά πλύναμε το νεκρό σώμα του Κυπριανού και τις πληγές του." περιέγραψε συγκλονίζοντας.

Ανατριχιαστική και η περιγραφή για το γάμο του Κυπριανού "ο πατέρας μου και παππούς του Κυπριανού είναι και εκείνος ιερέας και όταν του ανακοινώσαμε την απόφαση του παιδιού να παντρευτεί μας είπε πως είδα να προσπαθώ να περάσω τα στέφανα στα παιδιά και ο Κυπριανός έλειεπε. Προσπαθούσε να μας προετοιμάσει...."

Στον επικήδειο, επιπλέον, την ημέρα της κηδείας του 23χρονου ,ο πατέρας Χριστόδουλος αποκάλυψε τις τελευταίες συνομιλίες που είχε με τον γιό του.

Ο πατέρας Χριστόδουλος είπε στον γιο του '’’τι θα κάνεις την Τυρινή γιε μου;’’ τον ρώτησα, ‘’θα πάω με τη Χριστίνα μου στην Άνδρο για να προσευχηθούμε και να πάρουμε την ευλογία της Αγίας Μαρίνας’’ μου είπε. ‘’Ευλογημένα να πάτε γιε μου, προσεκτικά, με το καλό να επιστρέψετε’’. Αυτά ήταν τα τελευταία μηνύματα. Τρίτη πρωί, με πήρε τηλέφωνο να μου πει ότι ‘’περάσαμε πάρα πολύ καλά, θα γυρίσω στη Θεσσαλονίκη με τρένο, που είναι και πιο φθηνό, να κάνω οικονομία και θα διαβάζω στο δρόμο, για να τελειώσω γιατί με περιμένουν και υποχρεώσεις’’".

