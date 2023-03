Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ζητώ συγγνώμη που επέζησα από το 2ο βαγόνι” (βίντεο)

Σοκ προκαλούν όσα αναφέρει η 19χρονη Βασιλική, επιζήσασα της τραγωδίας στα Τέμπη μετά τη σύγκρουση τρένων που στέρησε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Η νεαρή κοπέλα βρισκόταν μαζί με τον φίλο της στο μοιραίο βαγόνι του κυλικείου. Οι δύο τους επέστρεφαν από την πόλη τους, τη Θήβα, στη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζουν.

Εκείνη σώθηκε αλλά τραυματίστηκε, όπως και ο φίλος της, ο Στέλιος, ο οποίος αποσωληνώθηκε μόλις τη Δευτέρα. Κι αυτό, επειδή κατάφεραν να εγκαταλείψουν τη μοιραία αμαξοστοιχία αμέσως μετά τη σύγκρουση μέσω μιας τρύπας στο πάτωμα.

"Την ώρα της σύγκρουσης ήμασταν στο πρώτο τραπέζι του κυλικείου… Ακούστηκε ένα μπαμ και μαύρισαν όλα. Έπεσε κι άλλο βαγόνι πάνω στο δικό μας με σίδερα πάνω μας. Φώναξα τον Στέλιο. Μου είπε ότι είναι εδώ. Είχε τρύπα στο πάτωμα. Είχε ανοίξει το πάτωμα μπροστά μας. Βγήκαμε από εκεί, βγήκαμε έξω" είπε η Βασιλική.

Συνεχίζοντας τη συγκλονιστική περιγραφή της, η 19χρονη λέει: "Βγήκαμε από το βαγόνι, είχε σκοτάδι παντού δεν ξέραμε προς τα που να πάμε, κι όταν βγήκαμε στο δρόμο ακόμη δεν υπήρχαν ασθενοφόρα για να πάρουν τον κόσμο. Ντρέπομαι που επέζησα, ζητώ συγγνώμη από όσους ήταν στο βαγόνι και δεν τα κατάφεραν. 8 μέρες δεν έχω κοιμηθέι, εκείνοι όλοι πως μπορούν και κοιμούνται. Ντρέπομαι που ζω στην Ελλάδα".

