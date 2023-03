Πολιτισμός

Πολιτισμός

"Ο Βιολιστής στην Στέγη": Πέθανε ο "Τέβιε"

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Χαΐμ Τοπόλ, ο αγαπημένος Τέβιε της ταινίας «Ο Βιολιστής στην Στέγη» .

Ο ισραηλινός ηθοποιός Χαΐμ Τοπόλ, γνωστός για τον ρόλο του Τέβιε στην κλασική ταινία του 1971 «Ο Βιολιστής στην Στέγη» πέθανε σε ηλικία 87 ετών στο Ισραήλ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής προεδρίας.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ χαρακτήρισε τον Τοπόλ «προικισμένο ηθοποιό που κατέκτησε πολλές σκηνές στο Ισραήλ και το εξωτερικό, γέμισε τις κινηματογραφικές οθόνες με την παρουσία του και μπήκε βαθιά στις καρδιές μας».

Ο Τοπόλ κέρδισε την Χρυσή Σφαίρα του Καλύτερου Ηθοποιού για τον ρόλο του Τέβιε και ήταν υποψήφιος για Οσκαρ την ίδια χρονιά.

