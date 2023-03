Πολιτική

Επίσκεψη Ανδρουλάκη σε δίκτυο γυναικών προσφύγων και μεταναστριών (εικόνες)

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και το προεδρείο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν γυναίκες πρόσφυγες από εμπόλεμες ζώνες.

Tο δίκτυο γυναικών προσφύγων και μεταναστριών «Μέλισσα» επισκέφθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, η επικεφαλής της ευρω-ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ και οι ευρωβουλευτές των Σοσιαλσιτών και Δημοκρατών, το προεδρείο του οποίου συνεδριάζει σήμερα κι αύριο στην Αθήνα.



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και το προεδρείο των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν γυναίκες πρόσφυγες από εμπόλεμες ζώνες, όπως η Ουκρανία, αλλά και χώρες όπου τα δικαιώματα των γυναικών παραβιάζονται όπως το Αφγανιστάν και το Ιράν. Ουκρανές πρόσφυγες αποκάλυψαν ότι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στέγασης εξαιτίας των σοβαρών καθυστερήσεων που έχουν ανακύψει στην υλοποίηση του προγράμματος Helios.



Γυναίκες πρώην μέλη του αφγανικού κοινοβουλίου και δικαστές περιέγραψαν με μελανά χρώματα όσα βιώνουν οι Αφγανές από το καθεστώς των Ταλιμπάν και ζήτησαν τη συνδρομή του ελληνικού κράτους για να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία εκείνες και τα παιδιά τους. Ιρανές πρόσφυγες έκαναν έκκληση για ευρωπαϊκή στήριξη προκειμένου να διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον για τις οικογένειές τους, που παραμένουν πίσω στο Ιράν.



Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε την ανάγκη συνδρομής των ευρωπαϊκών θεσμών και η πρόεδρος της Ομάδας Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ επισήμανε ότι βρίσκεται πολύ ψηλά στην ατζέντα των Σοσιαλιστών το θέμα της υποστήριξης των πιο ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι γυναίκες πρόσφυγες. H «Μέλισσα» ιδρύθηκε το 2014 και αριθμεί μέλη από 45 χώρες. Δίνει έμφαση σε ένα καινοτόμο πρόγραμμα ένταξης, που υποστηρίζει τις γυναίκες και τα παιδιά τους.

