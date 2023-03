Οικονομία

Ουκρανία - Ζαπορίζια: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση του πυρηνικού σταθμού

Η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί μετά τις ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που είχε διακοπεί μετά τις ρωσικές επιθέσεις, ανακοίνωσε η Ukrenergo, ο ουκρανός διαχειριστής του δικτύου.

Η ουκρανική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Energoatom είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί μετά τις σημερινές ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις.

«Οι ειδικοί της Ukrenergo αποκατέστησαν στην ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που είχε διακοπεί από τα πυραυλικά πλήγματα σήμερα», ανακοίνωσε η Ukrenergo μέσω του Telegram.

