Κόσμος

Λευκορωσία - Λουκασένκο: Θανατική ποινή σε αξιωματούχους που καταδικάζονται για προδοσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Λευκορώσος προεδρος υπέγραψε νόμο που επιτρέπει τη χρηση της θανατικής ποινής.

Ο Λευκορώσος προεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο υπέγραψε σήμερα νόμο που επιτρέπει τη χρηση της θανατικής ποινής σε βάρος αξιωματούχων που εχουν καταδικαστεί για εσχάτη προδοσία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta.

Ο νόμος υπογράφεται στο πλαίσιο των αλλαγών στον ποινικό κώδικα με στόχο την ενίσχυση της καταπολέμησης των "εγκλημάτων εξτρεμιστικού (τρομοκρατικού) και αντι-κρατικού προσανατολισμού".

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Φοιτητής περιγράφει στον ΑΝΤ1 πώς σώθηκε

Επεισόδια στην Αθήνα: Έσπασαν το μνημείο για τα θύματα της Marfin (εικόνες)

Long Covid: Πόσο πιθανό είναι να εμφανιστεί μετά από από λοίμωξη Όμικρον