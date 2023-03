Βερολίνο: Οι γυναίκες θα μπορούν να κολυμπούν γυμνόστηθες στις πισίνες

Παράξενα

Η υπηρεσία διαμεσολάβησης κατά των διακρίσεων του Βερολίνου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση αυτή.

Για να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι τελευταίες θα μπορούν στο εξής να κολυμπούν γυμνόστηθες στις πισίνες του Βερολίνου, ανακοίνωσε σήμερα η υπηρεσία που διαχειρίζεται τις πισίνες της γερμανικής πρωτεύουσας.

Μια γυναίκα είχε προσφύγει στην υπηρεσία καταπολέμησης των διακρίσεων του Βερολίνου επειδή οι άνδρες επιτρεπόταν να κολυμπούν στις πισίνες με ακάλυπτο το στήθος, αλλά οι γυναίκες όχι.

Με αφορμή αυτήν την προσφυγή, η εταιρεία Berliner Bader-Betriebe θα εφαρμόζει στο μέλλον τον εσωτερικό κανονισμό της και τον κανονισμό των λουτρών έτσι ώστε να σέβεται την ισότητα των φύλων» ανέφερε η υπηρεσία. «Η κολύμβηση με ακάλυπτο το στήθος θα επιτρέπεται στο μέλλον για όλες τις γυναίκες ή για τα πρόσωπα που έχουν γυναικείο στήθος», διευκρίνισε.

Η υπηρεσία διαμεσολάβησης κατά των διακρίσεων του Βερολίνου εξέφρασε την ικανοποίησή της για την απόφαση αυτή. «Τώρα θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας και να μην εκδιώκονται ή να απαγορεύεται η πρόσβαση» στις γυναίκες, σχολίασε η διευθύντριά της, η Ντόρις Λίμπσερ.

