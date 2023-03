Αθλητικά

Άρης: Ποιος κρύβεται πίσω από το απειλητικό μήνυμα στον Ουίλιαμς

«Αν έρθεις Τούμπα, είσαι νεκρός σαν τον Άλκη». Ταυτοποιήθηκε ο αποστολέας του απειλητικού μυνήματος στον πρώην παίκτη του Άρη.

Ένας 18χρονος ταυτοποιήθηκε ως αποστολέας απειλητικού μηνύματος, μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Instagram, προς τον πρώην καλαθοσφαιριστή του Άρη Ζίριους Ουίλιαμς.

«Αν τολμήσεις να έρθεις στην Τούμπα τότε είσαι νεκρός, όπως ο Άλκης» ανέφερε το μήνυμα, όπως είχε καταγγείλει δημοσίως ο Αμερικανός αθλητής, πέρσι τον Απρίλιο. Το μήνυμα, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, εστάλη λίγες ώρες μετά τον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, που είχε βρει νικήτρια την πρώτη. Προκάλεσε δε, την παρέμβαση του τότε προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Αθλητικής Βίας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή συναδέλφων τους από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του νεαρού (χρήστη του εν λόγω προφίλ) και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Εξεταζόμενος, ο ίδιος φέρεται να αποδέχθηκε την πράξη του, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

