Τραγωδία στα Τέμπη - Νέες καταγγελίες: Διόρθωσαν με μπλάνκο την αναχώρηση των σταθμαρχών

Νέες διώξεις το επόμενο διάστημα. Σήμερα συγκαλείται η Ολομέλεια Εφετών της Λάρισας.

Μετά την διεύρυνση του κύκλου των κατηγορουμένων για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας αποδίδει ποινικές ευθύνες σε τρία ακόμη πρόσωπα, συγκαλείται σήμερα η ολομέλεια των προέδρων εφετών της Λάρισας, ώστε να αποφασίσει για το εάν η υπόθεση ανατεθεί ή όχι σε εφέτη-ανακριτή.

Τη σύγκληση της Ολομέλειας είχε ζητήσει ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών της Λάρισας, λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης

Στο μεταξύ σήμερα αναμένεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να κληθεί σε απολογία ένας από τους τρεις κατηγορούμενους, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε χθες συμπληρωματική ποινική δίωξη για διατάραξη ασφάλειας συγκοινωνιών (κακούργημα που επισείει ποινή κάθειρξης από 10 χρόνια έως και ισόβια) και για τα πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας και σωματικών βλαβών κατά συρροή από αμέλεια.

Πρόκειται για τον επιθεωρητή του ΟΣΕ, ο οποίος έβαλε στη νυχτερινή βάρδια τον άπειρο σταθμάρχη, και τους δύο σταθμάρχες που έφυγαν πριν από τη λήξη της βάρδιας τους, εγκαταλείποντας το πόστο τους.



Την ίδια ώρα, και ενώ ελέγχονται οι δύο σταθμάρχες που εγκατέλειψαν την βάρδια τους πριν τη λήξη της, προκύπτουν νέα ερωτήματα από την αποκάλυψη ότι έχουν αλλοιωθεί οι ώρες αποχώρησης των σταθμαρχών και διορθωθεί με μπλάνκο. Την αποκάλυψη έκανε ο 59χρονος προφυλακισμένος σταθμάρχης κατά την απολογία του.

Ωστόσο, έγγραφο που έφερε στη δημοσιότητα η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος φαίνεται ότι στην επίμαχη σελίδα από το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου έχει διορθωθεί με μπλάνκο η ώρα αναχώρησης των δύο σταθμαρχών. Ως ώρα άφιξής τους στο σταθμό, αναφέρεται η 14.00, η ώρα που ήταν ορισμένο από το βιβλίο βαρδιών να πιάσουν δουλειά. Ως ώρα αναχώρησης όμως αναφέρεται η 22.30.

