Αμβούργο: Πρώην Μάρτυρας του Ιεχωβά ο δράστης της ένοπλης επίθεσης

Ο 35χρονος σκόρπισε τον θάνατο σε χώρο εκδήλωσης Μαρτύρων του Ιεχωβά. Ποιο ήταν το παρελθόν του.

Επτά νεκροί - τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 33 έως 66 ετών και ένα έμβρυο επτά μηνών - και οκτώ τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση, ήταν τα θύματα του 35χρονου Γερμανού, Φίλιπ Φ., ο οποίος εισέβαλε χθες το βράδυ σε χώρο εκδήλωσης Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον των παρευρισκομένων. Προηγουμένως είχε πυροβολήσει μια γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου, αλλά η οδηγός κατάφερε να διαφύγει.

Ο δράστης, ο οποίος κατόπιν αυτοκτόνησε αυτοπυροβολούμενος, ζούσε τα τελευταία χρόνια στο Αμβούργο και εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και μέχρι πρόσφατα ήταν και ο ίδιος Μάρτυρας του Ιεχωβά. Αποχώρησε οικειοθελώς πριν από ενάμιση χρόνο, «αλλά όχι σε καλό κλίμα», δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο επικεφαλής της αστυνομίας του Αμβούργου Ματίας Τραπ.

Σύμφωνα με τον κ. Τραπ, η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 21:00 (τοπική ώρα) για πυροβολισμούς σε κτίριο της περιοχής 'Αλστερσντορφ, στο βόρειο Αμβούργο και έφθασε στο σημείο τέσσερα λεπτά αργότερα. «Οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο πυροβολώντας την πόρτα και πιθανότατα έσωσαν πολλές ζωές. Οφείλουμε το γεγονός ότι δεν υπήρξαν περισσότερα θύματα στην άμεση και αποφασιστική επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων», πρόσθεσε. Όπως εξήγησε, οι αστυνομικοί είδαν τον δράστη να κρατά όπλο και να προσπαθεί να διαφύγει στον δεύτερο όροφο. Εκεί αυτοπυροβολήθηκε.

Ο Φίλιπ Φ. δεν είχε ποινικό μητρώο, αλλά το όνομά του συμπεριλαμβανόταν στη βάση δεδομένων της Αστυνομίας, λόγω της αίτησης για οπλοκατοχή που είχε υποβάλει παλαιότερα ως αθλητής σκοποβολής. Η άδεια εκδόθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, έπειτα και από την προβλεπόμενη ψυχολογική αξιολόγηση. Κατά την έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε μεγάλη ποσότητα πυρομαχικών, ενώ κατασχέθηκαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα τα οποία ακόμη αξιολογούνται.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Αμβούργου 'Αντι Γκρότε έκανε λόγο για «το χειρότερο έγκλημα στην πρόσφατη ιστορία της πόλης» και επαίνεσε τις δυνάμεις ασφαλείας οι οποίες απέτρεψαν, όπως είπε, μεγαλύτερη τραγωδία. Χωρίς τραυματισμούς διασώθηκαν τελικά περίπου 20 άτομα.

