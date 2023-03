Οικονομία

Τραγωδία στα Τέμπη - ΟΣΕ: Έρευνα για τις συμβάσεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, την ΤΡΑΙΝΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ και την Hellenic Train.



Ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης ελέγχει την περιουσιακή κατάσταση όσων εμπλέκονται σε συμβάσεις έργων και προμηθειών της τελευταίας 15ετίας για το σιδηροδρομικό δίκτυο ανά τη Ελλάδα.

Αναλυτικότερα, θα ελεγχθούν διεξοδικά όσοι κατείχαν θέση ευθύνης στον ΟΣΕ, ΤΡΕΝΟΣΕ - ΕΡΓΟΣΕ και Hellenic Train και ήταν συμβαλλόμενοι στις επίμαχες συμβάσεις, όπως και οι εργολάβοι που ανέλαβαν την εκτέλεση των έργων, προμηθειών, κ.λπ.

Αν διαπιστωθεί από το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών, ακίνητη περιουσία κ.λπ., η οποία δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα τους, τότε θα διερευνηθεί περαιτέρω για το εάν εμπλέκονται σε δωροδοκίες και άλλα ποινικά κολάσιμα αδικήματα.

