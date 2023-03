Πολιτική

ΝΔ: Η Σοφία Νικολάου εκτός ψηφοδελτίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός ψηφοδελτίων ΝΔ θα είναι η Σοφία Νικολάου. Τι αναφέρουν πηγές του κόμματος.



Εκτός ψηφοδελτίων ΝΔ θα είναι η Σοφία Νικολάου, όπως διευκρινίζουν πηγές του κόμματος.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, «επειδή όσα λέει η κυρία Νικολαου, προκαλούν διαφορα ερωτηματικά, οφείλουμε να διευκρινίσουμε το εξής: Στην κυρία Νικολαου ειχε διαμηνυθει με απόλυτα σαφή τρόπο οτι δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις προσεχείς εκλογές».

Πληροφορίες από το περιβάλλον της κ. Νικολάου αναφέρουν ότι αποσύρει «οικειοθελώς» την υποψηφιότητά της για λόγους ευθιξίας. Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η ίδια εκτιμά ότι δεν στηρίχθηκε από τη ΝΔ, ενώ δεν έχει κατηγορηθεί για τίποτα.

Εν τω μεταξύ, έρευνα για την υπόθεση των αναθέσεων της κ. Σοφίας Νικολάου ενόσω τελούσε επικεφαλής της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής είναι σε εξέλιξη στην Οικονομική Εισαγγελία με την συνδρομή του ΣΔΟΕ .

Η οικονομική εισαγγελία διερευνά την υπόθεση των αναθέσεων συμβάσεων που κατήρτισε η πρώην Γενική Γραμματέας Αντιεγκληματικής πολιτικής για τις οποίες το προκαταρκτικό πόρισμα ελεγκτών του ΣΔΟΕ έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: "Η κα Νικολάου δεν θα είναι τελικά υποψήφια στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Μετά την εξέλιξη αυτή, μένουν δύο πράγματα: Η αποδεδειγμένη ζημία των δημοσίων ταμείων από το πλιάτσικο με τις απευθείας αναθέσεις σε ανύπαρκτες εταιρίες που πλέον διερευνάται από τη Δικαιοσύνη και η ντροπή δεκάδων στελεχών και υπουργών της ΝΔ που τόσο καιρό την υπερασπίζονταν με πάθος. Τώρα, αν αποπέμφθηκε από τα ψηφοδέλτια ή δεν είχε το θάρρος ούτε αυτό να κάνει ο κ. Μητσοτάκης και αποχώρησε οικειοθελώς, δεν ενδιαφέρει κανέναν. Ας τα λύσουν μεταξύ τους".





Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - ΟΣΕ: Έρευνα για τις συμβάσεις από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Τραγωδία στα Τέμπη: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 20χρονης Φραντζέσκας (εικόνες)

Κολωνός - Μητέρα 12χρονης: Η συμπληρωματική απολογία και το αίτημα που υπέβαλε