Κοινωνία

Hellenic Train: Επίθεση με πέτρες στα γραφεία της εταιρείας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδρομική επίθεση κουκουλοφόρων στα γραφεία της Hellenic Train. Βίντεο από την επίθεση έδωσε στην δημοσιότητα ο "Ρουβίκωνας".

Καταδρομική επίθεση πραγματοποίησαν μέλη του Ρουβίκωνα το βράδυ της Παρασκευής στα γραφεία της Hellenic Train, στην διασταύρωση Συγγρού και Πετμεζά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ατόμων πέταξε πέτρες και διέφυγαν από τα γύρω στενά.





Από τις πέτρες που εκτόξευσαν οι κουκουλοφόροι έσπασαν οι τζαμαρίες της πρόσοψης του κτηρίου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία προσήχθησαν 5 άτομα.

Η αναρχική συλλογικότητα Ρουβίκωνας έδωσε στην δημοσιότητα και βίντεο από την επίθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της 20χρονης Φραντζέσκας (εικόνες)

Σκοτώθηκε ο σύζυγός της σε σιδηροδρομικό δυστύχημα και της ζητούν πίσω την αποζημίωση (βίντεο)

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ για κακοκαιρία