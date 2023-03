Πολιτική

Τραγωδία στα Τέμπη – Χατζηδάκης: Στον ΟΣΕ υπήρχαν θέματα σκανδάλων και αδιαφάνειας

«Πρόκειται για μία απίστευτη τραγωδία που πληγώνει τον ελληνικό λαό, όλοι ταυτίζονται με τις οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας.

Στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών αναφέρθηκε το Σάββατο ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης.

«Πρόκειται για μία απίστευτη τραγωδία που πληγώνει τον ελληνικό λαό, όλοι ταυτίζονται με τις οικογένειες των θυμάτων», ανέφερε σε δηλώσεις του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για κάτι πάρα πολύ σοβαρό που δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. «Μετά από κάθε τραγωδία πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη κάθαρση», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «πρέπει με τις πράξεις μας να δείξουμε ότι οδηγούμε εκεί τα πράγματα».

Αναφερόμενος στον ΟΣΕ, έκανε λόγο για προβληματικό οργανισμό με θέματα σκανδάλων και αδιαφάνειας. «Είχα επισημάνει ότι ο ΟΣΕ είναι δύο – τρεις φορές χειρότερο πρόβλημα από την Ολυμπιακή, και από πλευράς οικονομικής αλλά και από πλευράς άλλων παραμέτρων. Υπήρχαν θέματα σκανδάλων, αδιαφάνειας, θέματα που είχαν να κάνουν με τη διοικητική και εργασιακή κουλτούρα», είπε. Αναφέρθηκε επίσης στις συμμορίες που αφαιρούν το χαλκό.

«Σε αυτήν την ιστορία υπάρχουν, λιγότερο ή περισσότερο, ευθύνες όλων. Και δικές μας και του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς, ως κόμμα, έχουμε υποχρέωση να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν», είπε. Άσκησε επίσης κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ αναφέροντας ότι είναι απαράδεκτο ότι δύο στελέχη του, ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός και η γενική γραμματέας πρωτύτερα και λένε ότι όλα πήγαν στραβά πριν το 2015 και μετά το 2019, εκτός της δικής τους περιόδου.

