ΗΑΕ: Ικανοποίηση για τη συμφωνία Σαουδικής Αραβίας-Ιράν

Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν χθες, Παρασκευή, να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους έπειτα από χρόνια εχθρότητας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Αμπντουλάχ Μπιν Ζάγεντ χαιρέτισε σήμερα την συμφωνία που επετεύχθη ανάμεσα στην Σαουδική Αραβία και το Ιράν για την αποκατάσταση των διπλωματικών τους σχέσεων, λέγοντας ότι συνιστά "σημαντικό βήμα προς την σταθερότητα και την ευημερία" στην περιοχή.

Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν χθες, Παρασκευή, να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους έπειτα από χρόνια εχθρότητας που απειλούσε την σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή του Κόλπου και συνέβαλε στην πυροδότηση συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή από την Υεμένη ως τη Συρία.

