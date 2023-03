Κόσμος

Ελβετία: Σκότωσε την οικογένειά του, έβαλε φωτιά στο σπίτι και αυτοκτόνησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ για την οικογενειακή τραγωδία στην Ελβετία. Τι εξετάζουν οι Αρχές.



Τα πτώματα πέντε μελών μιας οικογένειας βρέθηκαν μέσα στο καμένο σπίτι τους στη δυτική Ελβετία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, η οποία υποπτεύεται ότι ο πατέρας πυροβόλησε και σκότωσε τη γυναίκα του και τις τρεις κόρες του πριν αυτοκτονήσει.

«Μετά από δύο ημέρες εντατικών ερευνών, το σενάριο ενός οικογενειακού δράματος είναι το πιθανότερο σύμφωνα με τον εισαγγελέα που είναι υπεύθυνος για την ποινική έρευνα και τους ανακριτές», δήλωσε η αστυνομία του καντονιού Βο, σε ανακοίνωσή της.

Το σπίτι, που βρίσκεται στο Ιβερντόν-λε-Μπαν, μια πόλη στις όχθες της λίμνης Νεσατέλ στο καντόνι Βο, σείστηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης από μια ισχυρή έκρηξη, προτού καταστραφεί από τις φλόγες.

Τα πτώματα των μελών της οικογένειας που διέμεναν εκεί - ο 45χρονος πατέρας, η 40χρονη μητέρα και οι τρεις κόρες τους ηλικιών 5, 9 και 13 ετών - βρέθηκαν μέσα από τα συντρίμμια. Κάθε ένα από τα θύματα έφερε σημάδια από σφαίρες.

«Βρέθηκε ένα όπλο κοντά στον πατέρα που ενδέχεται να είναι ο δράστης των άλλων τεσσάρων ανθρωποκτονιών πριν βάλει αυτός τέλος στη ζωή του», τόνισε η αστυνομία, η οποία αποκλείει προς το παρόν «την ανάμιξη τρίτου προσώπου».

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν ακόμη διαπιστωθεί επίσημα αλλά η αστυνομία έκανε λόγο για «παρουσία στα διάφορα δωμάτια του σπιτιού μεγάλης ποσότητας βενζίνης».

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: Οι καταθέσεις που “καίνε” τους δυο σταθμάρχες στην Λάρισα

Τραγωδία στα Τέμπη - ΑΠΘ: Υποτροφίες στη μνήμη των 12 νεκρών φοιτητών

Ξυλοδαρμός Βαρουφάκη: Συνελήφθη 17χρονος