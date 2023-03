Αθλητικά

Παναθηναϊκός και Άντριους βρήκαν την “χρυσή τομή”

Οι δύο πλευρές κάθησαν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κι αυτή την φορά επήλθε συμφωνία.



Παναθηναϊκός και Άντριου Άντριους φαίνεται να βρήκαν την «χρυσή τομή» και μετά από περίπου 4 μήνες διαβουλεύσεων, ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί ουσιαστικά παρελθόν από το «τριφύλλι».

Η διοίκηση και η πλευρά του παίκτη είχαν «παγώσει» τις συνομιλίες πριν από το final-8 του Κυπέλλου, ωστόσο, κάθησαν και πάλι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων κι αυτή την φορά επήλθε συμφωνία και το μεταξύ τους «διαζύγιο» είναι γεγονός. Ο 33χρονος είπε το «ναι» στην πρόωρη λύση του συμβολαίου του με την αθηναϊκή ΚΑΕ και θ΄ αναζητήσει αλλού την τύχη του.

Για να μπει ένα τέλος στη συνεργασία του Παναθηναϊκού με τον Άντριους, την ώρα που η υπόθεση είχε φτάσει σε αδιέξοδο, χρειάστηκε η παρέμβαση της EuroLeague και της ELPA (Ένωση Παικτών). Οι δύο πλευρές από τη στιγμή που δεν έβρισκαν άκρη στις επαφές που έκαναν, ζήτησαν... βοήθεια από τρίτους, προκειμένου να «χωρίσουν οι δρόμοι τους».

Τελικά βρέθηκε η «χρυσή τομή» και ο Άντριους θα λάβει ως αποζημίωση τα υπόλοιπα χρήματα έως το τέλος της περιόδου συν το buy out clause του καλοκαιριού, που φτάνει περίπου τις 100.000 ευρώ, οπότε μπορεί μέχρι να τελειώσει η σεζόν να βρει ομάδα για να συνεχίσει άμεσα την καριέρα του.

Η κατάσταση στον Παναθηναϊκό, μετά την εξέλιξη αυτή, και με τους ξένους που θα δηλώνει στη Basket League δεν διαφοροποιείται ιδιαίτερα. Οι «πράσινοι» έχουν το δικαίωμα για μία αλλαγή στο υπόλοιπο της κανονικής περιόδου, για την οποία θ΄ αποφασίσει ο Χρήστος Σερέλης (Μάριους Γκριγκόνις ή Ματ Τόμας).

θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι στα play off ο τεχνικός του Παναθηναϊκού και οι συνεργάτες του θα πρέπει να πάρουν άλλη μια δύσκολη απόφαση, αφού στην post season δεν ισχύει το 6+1, μιας και όλες οι ομάδες θα ενημερώσουν επίσημα τον ΕΣΑΚΕ για την τελική εξάδα με την οποία θα κλείσουν τη σεζόν.

