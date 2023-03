Οικονομία

ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 16 Μαρτίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα ενώνουν τις φωνές τους για την τραγωδία στα Τέμπη.

Σε πανελλαδική πανεργατική απεργία την Πέμπτη 16 Μαρτίου προκήρυξαν η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ για την τραγωδία των Τεμπών.

Στο ψήφισμά της η ΓΣΕΕ αναφέρει ότι λέει «όχι στην ατιμωρησία» και αποδέχεται το πλαίσιο αιτημάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ, σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που έλαβε από το Γενικό Συμβούλιο, αποφάσισε την κήρυξη 24ωρης Πανδημοσιοϋπαλληλικής Πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης για την Πέμπτη 16 Μαρτίου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, «ενώνοντας τη φωνή των δημοσίων υπαλλήλων με αυτή των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα για να απαιτήσουμε με τη γενική πανεργατική απεργία:

να έρθουν στην επιφάνεια οι πραγματικοί ένοχοι του εγκλήματος των Τεμπών και να αποδοθούν οι ευθύνες στους υπαίτιους.

να σταματήσει η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της εμπορευματοποίησης και της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, να σταματήσει να αντιμετωπίζεται η προστασία της εργασίας και της ζωής ως κόστος».

Επίσης, στην ίδια ανακοίνωση η ΑΔΕΔΥ τονίζει: «Το έγκλημα των Τεμπών δε θα συγκαλυφθεί. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει, ζωή με σύγχρονα δικαιώματα, ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας».

Ειδήσεις σήμερα:

Τσεχία: Διαδηλώσεις κατά της φτώχειας, αλλά και της παράδοσης όπλων στην Ουκρανία (εικόνες)

Ελίνα Τζένγκο: Χρυσό μετάλλιο με σπουδαία επίδοση

Καιρός: Βροχές, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή