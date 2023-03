Κοινωνία

Ιερά Οδός: Πυροβολισμοί έξω από μαγαζί

Συναγερμός τα ξημερώματα και τρεις προσαγωγές θαμώνων, από τις αστυνομικές δυνάμεις που έσπευσαν στην περιοχή.

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα έξω από κατάστημα εστίασης, επί της Ιεράς Οδού 32, στο Γκάζι.

Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές θαμώνων, ενώ ένα άτομο το οποίο τραυματίστηκε μετά από τον διαπληκτισμό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Από το σημείο του επεισοδίου οι αστυνομικοί έχουν συλλέξει τρεις κάλυκες.

