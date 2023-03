Οικονομία

Γερμανία - απεργία: Ακυρώνονται πάνω από 350 πτήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι 351 πτήσεις που θα ακυρωθούν επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Βερολίνο, τη Βρέμη, το Αμβούργο και το Ανόβερο.



Τέσσερα γερμανικά αεροδρόμια θα λειτουργήσουν στο ρελαντί αύριο Δευτέρα, καθώς θα ακυρωθούν 351 πτήσεις εξαιτίας 24ωρης απεργίας του προσωπικού τους που είναι αρμόδιο για τους ελέγχους ασφαλείας, ανακοίνωσε χθες Σάββατο η συνδικαλιστική οργάνωση ver.di, που το εκπροσωπεί.

«Θα πρέπει να αναμένονται πιο μεγάλοι χρόνοι αναμονής και ακυρώσεις πτήσεων», γνωστοποίησε το συνδικάτο, που νωρίτερα χθες απηύθυνε κάλεσμα σε απεργία για να υποστηριχθούν τα αιτήματα των εργαζομένων για αυξήσεις μισθών και βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

Οι 351 πτήσεις που θα ακυρωθούν επρόκειτο να αναχωρήσουν από το Βερολίνο, τη Βρέμη, το Αμβούργο και το Ανόβερο και αφορούν σχεδόν 100.000 επιβάτες, σύμφωνα με τον όμιλο αεροδρομίων ADV. Ο γενικός διευθυντής του Ραλφ Μπάιζελ κατήγγειλε την κατ’ αυτόν «καταχρηστική» απεργία που κήρυξε το συνδικάτο, την ώρα που τα αεροδρόμια προσπαθούν να αντιμετωπίσουν «τη βαθύτερη κρίση της αεροπορίας».

Το ver.di βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με την ομοσπονδία εταιρειών αεροπορικής ασφάλειας (BDLS) κι επιδιώκει να εξασφαλίσει «αύξηση των αμοιβών για τα ωράρια των νυχτερινών βαρδιών και αυτών των σαββατοκύριακων και των αργιών». Ελπίζει ότι η απεργία αυτή, η τρίτη που προκηρύσσεται από την αρχή της χρονιάς, θα έχει αποτέλεσμα.

«Η εργασία 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην οικογενειακή ζωή (...). Οι συνθήκες εργασίας πρέπει να γίνουν πιο ελκυστικές ώστε να προτίθεται επαρκής αριθμός εργαζομένων να κάνει αυτή τη δουλειά», επιχειρηματολόγησε το ver.di. Οι αμοιβές για αυτές τις βάρδιες δεν έχουν αυξηθεί «από το 2006 και διαπραγματευόμαστε αύξηση από το 2013», διευκρίνισε.

Παράλληλα, το ίδιο συνδικάτο και η διοίκηση των γερμανικών ταχυδρομείων ανακοίνωσαν χθες Σάββατο ότι κλείστηκε συμφωνία για τους 160.000 υπαλλήλους της Deutsche Post, που προβλέπει αύξηση των μισθών κατά 11,5% κατά μέσο όρο, ως και 20,3% για τους εργαζόμενους με τις πιο χαμηλές απολαβές. Ο συμβιβασμός επιτεύχθηκε έπειτα από δύσκολες διαπραγματεύσεις και επανειλημμένες απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσεχία: Διαδηλώσεις κατά της φτώχειας, αλλά και της παράδοσης όπλων στην Ουκρανία (εικόνες)

Ελίνα Τζένγκο: Χρυσό μετάλλιο με σπουδαία επίδοση

Καιρός: Βροχές, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή