Τηλεφώνημα για βόμβα: Εκκενώθηκε ο Σταθμός Λαρίσης και δυο ξενοδοχεία

Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή. Για ποια ξενοδοχεία στο Μεταξουργείο υπήρξε προειδοποίηση.

Σε εκκένωση του σταθμού Λαρίσης, καθώς και δύο ξενοδοχείων σε Μεταξουργείο και Άγιο Παντελεήμονα, προχώρησε η Αστυνομία, λόγω απειλής για βόμβα.

Συγκεκριμένα, στις 8:40 έγιναν τηλεφωνήματα που προειδοποίησαν για βόμβα στον σταθμό Λαρίσης και στα ξενοδοχεία Novotel στη Μιχαήλ Βόδα και Stanley στη Θ. Δηλιγιάννη, κοντά στο Μεταξουργείο.

Για τον σκοπό αυτό, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο Θ. Δηλιγιάννη, στην οδό Οδυσσέως από το ύψος της Κολωνού ως το ύψος της διασταύρωσης με τη Δηλιγιάννη και στη Μιχαήλ Βόδα από το ύψος της διασταύρωσης με τη Λιοσίων.

