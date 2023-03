Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη: Η πρώτη κατάθεση του σταθμάρχη μετά την σύγκρουση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πρώτη ανάκριση του σταθμάρχη μετά το δυστύχημα στα Τέμπη που στέρησε τη ζωή σε 57 άτομα. Τι ανέφερε ο ίδιος στους αστυνομικούς.



Τετάρτη 1η Μαρτίου και ώρα 19:20. Ο σταθμάρχης Β.Σ κάθεται απέναντι από τους δύο αστυνομικούς της Τροχαίας Λάρισας προκειμένου να δώσει κατάθεση. Εκείνη τη στιγμή ο αριθμός των νεκρών είχε φθάσει τους 37 ενώ οι τραυματίες τους 127. Στον ίδιο χώρο είναι και οι δικηγόροι του σταθμάρχη. Εκείνος κινείται στην κατάθεσή του στους άξονες.

Δεν έδωσα γραπτό υπόδειγμα στον μηχανοδηγό για τη διπλή γραμμή ανόδου που θα ακολουθούσε.

Δεν του ανέφερα ότι κυκλοφορεί σε διπλή γραμμή ανόδου.

Ο μηχανοδηγός μου είπε εντάξει στο σήμα που του έδωσα.

Δεν θεωρώ πιθανό από λάθος χειρισμό δικό μου να γύρισε το κλειδί από την άνοδο στην κάθοδο. Στην πρώτη του κατάθεση επιχειρεί να θυμηθεί λεπτομέρειες από εκείνη τη βραδιά αλλά δεν τα καταφέρνει σε όλα τα σημεία. Το αναφέρει μάλιστα και στους αστυνομικούς.

Η εφημερίδα «Πατρίς» αποκαλύπτει τις ερωτήσεις που δέχτηκε ο 59χρονος σταθμάρχης εκείνες τις πρώτες ώρες της αδιανόητης τραγωδίας αλλά και τις απαντήσεις που έδινε:

«Επιφυλάσσομαι να ανασύρω στη μνήμη περισσότερες λεπτομέρειες»

Ερώτηση: Πριν αναχωρήσει η υπ’ αριθμόν 62 αμαξοστοιχία από το σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη, αναφέρατε στον μηχανοδηγό της εν λόγω αμαξοστοιχίας, πως θα κυκλοφορούσε σε διπλή γραμμή ανόδου;

Σταθμάρχης: Όχι.

Ερώτηση: Στην προκειμένη περίπτωση, τι πιστεύετε πως δεν πήγε καλά και έγινε το ατύχημα;

Σταθμάρχης: Είμαι συντετριμμένος ψυχολογικά από το ατύχημα και πέραν όσων ανωτέρω ανέφερα επιφυλάσσομαι να ανασύρω στη μνήμη περισσότερες λεπτομέρειες.

Ερώτηση: Τι ακριβώς συνετέλεσε στην πρόκληση του ατυχήματος;

Σταθμάρχης: Δεν μπορώ να πω κάτι αυτή τη στιγμή είμαι πολύ χάλια.

Ερώτηση: Η μη γραπτή και προφορική ενημέρωση του μηχανοδηγού της υπ’ αριθμόν 62 αμαξοστοιχίας, από μέρους σας, συνετέλεσε στο ατύχημα;

Σταθμάρχης: Πιθανόν ναι. Αν όμως, o μηχανοδηγός είχε ενημερώσει ότι είχε μπει στη γραμμή καθόδου, θα τον είχα ενημερώσει ότι είναι σε λάθος γραμμή.

Ερώτηση: Θα μπορούσε αυτό να το είχε αντιληφθεί ο μηχανοδηγός;

Σταθμάρχης: Ναι βεβαίως καθώς ο μηχανοδηγός επιβαίνει μπροστά στην αμαξοστοιχία, έχει ορατότητα και θα μπορούσε να είχε αντιληφθεί ότι το κλειδί δεν ήτανε στην κύρια και έμπαινε από διαγώνιο σε γραμμή καθόδου.

«Γιατί δεν έδωσα υπόδειγμα 1001, ήταν αμέλειά μου»

Ερώτηση: Γιατί δεν δώσατε γραπτή ειδοποίηση, υποδείγματος 1001 στο μηχανοδηγό της υπ’ αριθμόν 62 αμαξοστοιχίας, πληροφορώντας τον πως θα κυκλοφορούσε σε διπλή γραμμή ανόδου;

Σταθμάρχης: Ήταν αμέλεια μου, καθώς μέσα στο σταθμό υπήρχαν και άλλα τρένα και έπρεπε να διευθετηθούν πως θα φύγουν και σε ποια γραμμή θα μπούν.

Ερώτηση: Ποιο/α κλειδί/ά αφορούσαν την κυκλοφορία της υπ’ αριθμόν 62 αμαξοστοιχίας, επί της γραμμής που κινούνταν;

Σταθμάρχης: Το 117 και το 118 κλειδί είναι για την κύρια γραμμή ανόδου. Το 118 κλειδί (διπλό) πρέπει να είναι σε ευθεία για την κυκλοφορία στη γραμμή ανόδου και καθόδου.

Ερώτηση: Ποια είναι η φορά στρέψης των κλειδιών αυτών, πως λειτουργούν και ποιο από αυτά, δημιουργεί παρακαμπτήριο με τη γραμμή καθόδου;

Σταθμάρχης: Το 118 είναι το κλειδί που μπορεί να αλλάζει την άνοδο με την κάθοδο και αντίστροφα.

Ερώτηση: Περιγράψτε μας, ποιος ήτανε ο χειρισμός των κλειδιών αυτών από μέρους σας και ιδίως του κλειδιού 118, όταν αναχώρησε η υπ’ αριθμόν 62 αμαξοστοιχία από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Λάρισας;

Σταθμάρχης: Μετά τη διέλευση της αμαξοστοιχίας 2597F το Κλειδί 118 που ήταν από την κάθοδο στην άνοδο και το 117 από την άνοδο στην τρίτη γραμμή επανέφερα τα κλειδιά στην κύρια και έδωσα εντολή με κλειδί 117 και 118 να έρθει το 62 στη κύρια γραμμή ανόδου. Από κει και μετά πως έγινε και τι έγινε δεν το θυμάμαι καθόλου, αλλά εφησυχάστηκα θεωρώντας ότι έχουν κλειδώσει ηλεκτρονικά τα κλειδιά όπως υποδήλωναν και οι φωτεινές ενδείξεις των λυχνιών του πίνακα.

«Εμπιστεύθηκα τις ενδείξεις»

Οι αστυνομικοί επιμένουν στις ερωτήσεις τους πολύ στο τεχνικό κομμάτι τόσο του πίνακα κυκλοφορίας όσο και των κλειδιών.

Ερώτηση: Μετά τον εν λόγω χειρισμό σας, ελέγξατε προς βεβαιότητα τα υπ’ αριθμόν 117 και 118 ηλεκτροκίνητα κλειδιά της κύριας γραμμής, δηλαδή εάν όντως είχαν γυρίσει στην κύρια γραμμή;

Σταθμάρχης: Δεν το θεώρησα σκόπιμο, εμπιστευόμενος τις ενδείξεις.

Ερώτηση: Ποια είναι τα κλειδιά επιβεβαίωσης ως αναφέρατε παραπάνω και ποια η λειτουργία τους;

Σταθμάρχης: Τα κλειδιά επιβεβαίωσης είναι τρία. Το ένα είναι που γυρίζουμε από την κύρια σε παρακαμπτήριο, το δεύτερο είναι οι λυχνίες στον πίνακα οι οποίες αναβοσβήνουν και θα πρέπει να παραμείνουν μόνιμα αναμμένες ως ένδειξη ότι κλείδωσε το κλειδί κανονικά και το τρίτο κλειδί ασφαλείας είναι να δώσει εντολή ο σταθμάρχης στον κλειδούχο για να χειριστεί το κλειδί χειροκίνητα.

Ερώτηση: Υπάρχει κάποιο από τα κλειδιά αυτά επιβεβαίωσης που αναφέρατε παραπάνω, όπου επιβεβαιώνει το γύρισμα των λοιπών κλειδιών;

Σταθμάρχης: Υπάρχει το κλειδί επιβεβαίωσης στην πάνω μεριά του πίνακα καθώς και η λυχνία ένδειξης ή βλάβης, τα οποία επιβεβαιώνουν το γύρισμα του κλειδιού.

Ερώτηση: Παρατηρήσατε τις ενδείξεις επιβεβαίωσης γυρίσματος των κλειδιών;

Σταθμάρχης: Σίγουρα παρατήρησα το κλειδί επιβεβαίωσης (1), καθώς και το κλειδί επιβεβαίωσης (2). Για τον λόγο αυτό δεν χρειάστηκε να καταφύγω στο κλειδί επιβεβαίωσης (3) δηλαδή να στείλω τον κλειδούχο στο σημείο.

Ερώτηση: Θεωρείτε ότι γνωρίζετε επαρκώς τον πίνακα κυκλοφορίας των κλειδιών;

Σταθμάρχης: Με όση επάρκεια μπορούσα να λάβω κατά τον χρόνο της εκπαίδευσής μου.

Ερώτηση: Τότε πως διατεθήκατε να εκτελέσετε κανονική υπηρεσία και όχι συνεπικουρούμενη;

Σταθμάρχης: Αυτό το ερώτημα μπορεί να απαντηθεί από τη διοίκηση.

Ερώτηση: Στον πίνακα ελέγχου κυκλοφορίας πόσο χρόνο εκπαιδευτήκατε -— μαθητεύσατε;

Σταθμάρχης: Ήταν μία βδομάδα μετά την θεωρία, μία βδομάδα μετά το τέλος των εξετάσεων και της πρακτικής και μία μέρα πριν πιάσω βάρδια κανονικά.

Ερώτηση: Τυχόν ιδιαιτερότητες του πίνακα κυκλοφορίας, της γνωρίζατε είτε ο ίδιος, είτε από έτερους παλαιότερους σταθμάρχες και αν ναι, ποιες ήτανε αυτές;

Σταθμάρχης: Το μόνο που γνωρίζω από τους παλαιότερους είναι ότι, κάποια κλειδιά δεν γυρνούσανε με την πρώτη αλλά με τη δεύτερη προσπάθεια ή την τρίτη, ενώ σε κάποια κλειδιά που είχαν πρόβλημα έχουν βάλει αρπάγες (κλειδί 101) για να είναι σταθερά και χειρίζονται μόνο χειροκίνητα. Επίσης το κλειδί 116 την Δευτέρα προς Τρίτη, δηλαδή 27 προς 28-02-2023 γύρισε με την τέταρτη προσπάθεια, ενώ προς επιβεβαίωση και πριν κουμπώσει είχα δώσει εντολή στον κλειδούχο να μεταβεί στο σημείο να του κάνει έλεγχο. Στην πορεία κούμπωσε – κλείδωσε και ενημέρωσα τον κλειδούχο να γυρίσει πίσω. Στη συνέχεια η αμαξοστοιχία 1571 από Βόλο για Λάρισα δεν ανέφερε κανένα πρόβλημα στο κλειδί.

Ερώτηση: Διαπιστώσατε να υπάρχει κάποια βλάβη στον πίνακα των κλειδιών;

Σταθμάρχης: Χθες τα κλειδιά 115 και 116 είχαν παρουσιάσει κάποια δυσλειτουργία με αποτέλεσμα ο μηχανοδηγός του προαστιακού 2597 να με ενημερώσει πως τα κλειδιά ήτανε ανάποδα.

Ερώτηση: Οι άλλοι σταθμάρχες τυχόν παλαιοί, πως αντιμετωπίζουν τις όποιες ιδιαιτερότητες ή βλάβες του πίνακα και συγκεκριμένα με ποιους απαιτούμενους χειρισμούς ενδεχομένως τις απαλείφουν;

Σταθμάρχης: Όταν ο σταθμάρχης βλέπει τη λυχνία βλάβης σε κλειδί ή σε κάποιο άλλο σημείο ειδοποιεί τον κλειδούχο να πάει επιτόπου να κάνει έλεγχο και σε περίπτωση που δεν καταφέρουν να επιδιορθώσουν τη βλάβη, ειδοποιούν τον κατάλληλο τεχνίτη, που έχει αναλάβει τη συντήρηση.

«Δεν αισθανόμουν αδιαθεσία και δεν με απασχολούσε κάτι»

Ερώτηση: Πριν την ανάληψη έως και κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας σας, γενικά, σας απασχολούσε κάτι;

Σταθμάρχης: Όχι.

Ερώτηση: Αισθανθήκατε κάποια αδιαθεσία;

Σταθμάρχης: Όχι.

Ερώτηση: Ποιες ήταν οι δραστηριότητές σας μέσα στην ημέρα, ήσασταν ξεκούραστος;

Σταθμάρχης: Το πρωί πήγα στην Επιθεώρηση Λάρισας για να αφήσω κάποια έγγραφα για τις δευτερεύουσες απολαβές του μηνός Φεβρουαρίου, μετά πήγα το αυτοκίνητο στο συνεργείο το άφησα για φτιάξιμο, πήγα σπίτι και το απόγευμα πήγα, πήρα το αυτοκίνητο από το συνεργείο που ήταν έτοιμο και επέστρεψα στο σπίτι μου.

Ερώτηση: Κοιμηθήκατε;

Σταθμάρχης: Ναι τρεις ώρες το μεσημέρι και πέντε ώρες το πρωί.

Πηγή: patrisnews.com





Ειδήσεις σήμερα:

Πάπας Φραγκίσκος: Θα μπορούσε να αλλάξει ο κανόνας της αγαμίας των καθολικών κληρικών

Καταγγελία: Μαθητές δημοτικού παρενόχλησαν σεξουαλικά 7χρονη στις τουαλέτες του σχολείου

Ιερά Οδός: Πυροβολισμοί έξω από μαγαζί