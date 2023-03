Πολιτική

Δένδιας - Κούρτι: Στην ατζέντα η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων

Επαφές στο Κόσοβο είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών. Ποια θέματα βρέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων.

Με τη συνάντησή του με την Κοσοβάρα υπουργό Εξωτερικών Ντονίκα Γκερβάλα Σβαρτς ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Πρίστινα ο Νίκος Δένδιας. Κατά τη συνάντηση συζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένων της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων και των εξελίξεων στον Διάλογο Βελιγραδίου – Πρίστινας, όπως αναφέρεται σε ανάρτηση του Νίκου Δένδια σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ίδια ατζέντα κυριάρχησε και κατά τις συναντήσεις που είχε νωρίτερα ο Ν. Δένδιας με την Κοσοβάρα πρόεδρο Βιόσα Οσμάνι και με τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό Άλμπιν Κούρτι, ο οποίος παρέθεσε γεύμα προς τιμήν του υπουργού Εξωτερικών.

Γεύμα προς τιμήν του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, κατά τη διάρκεια της σημερινής επίσκεψής του στην Πρίστινα, παρέθεσε ο Κοσοβάρος πρωθυπουργός Άλμπιν Κούρτι. Στο γεύμα έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις εξελίξεις στον Διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας και την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, γνωστοποιεί με ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ν. Δένδιας.

Η ίδια ατζέντα κυριάρχησε και κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα ο Ν. Δένδιας με την Κοσοβάρα πρόεδρο Βιόσα Οσμάνι, με την οποία ξεκίνησε την επίσκεψή του στην Πρίστινα.

Η επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στην Πρίστινα θα ολοκληρωθεί με την κατ’ ιδίαν συνάντησή του με την Κοσοβάρα ομόλογό του, Ντονίκα Γκερβάλα Σβαρτς (Donika Ge?rvalla-Schwarz).

