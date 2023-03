Πολιτισμός

ΥΠΠΟΑ: Νέα μορφή αποκτά ο ιστορικός χώρος των Θερμοπυλών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΥΠΠΟΑ με την Περιφέρεια, έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ.

Την ιδιαίτερη πολιτιστική και αναπτυξιακή σημασία των έργων αναβάθμισης των Θερμοπυλών, με την ενοποίηση και την ανάδειξη των σημείων εξαιρετικού αρχαιολογικού και ιστορικού ενδιαφέροντος, την οποία ξεκινά το ΥΠΠΟΑ σε συνεργασία με τον Δήμο Λαμιέων, τόνισε το περασμένο Σάββατο η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη στην ομιλία της, στο Συνέδριο Thermopylae Forum 2023 «Κοινωνία και Πολιτισμός στο επίκεντρο της Περιφερειακής Ανάπτυξης», όπως ενημερώνει σημερινή ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

«Έχει ήδη ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης το έργο "Αξιοποίηση της περιοχής της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας και ανάπλαση - ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Θερμοπυλών" με φορέα υλοποίησης τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης "ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ Α.Ε" και συνολικό προϋπολογισμό 21.000.000 ευρώ. Το έργο αυτό περιλαμβάνει δύο παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2.300.000 ευρώ, που αφορούν σε αρχαιολογικές εργασίες και εργασίες ανάπλασης και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών», ανέφερε μεταξύ άλλων η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με την ίδια «η πρώτη παρέμβαση έχει ως αντικείμενο τη στερέωση και αποκατάσταση του "τείχους των Φωκέων" που μνημονεύει ο Ηρόδοτος. Του τείχους, που οικοδομήθηκε τον 6ο αι. π.Χ. από τους Φωκείς στο πλαίσιο των Ιερών Πολέμων για την ανάσχεση των Θεσσαλών, το οποίο έμεινε γνωστό στη ιστορία, καθώς χρησιμοποιήθηκε από τους Σπαρτιάτες κατά τη μάχη των Θερμοπυλών για την άμυνα εναντίον των Περσών. Τα λείψανα του ιστορικού αυτού τείχους, κοντά στο ύψωμα του "Κολωνού", όπου εκτυλίχθηκε η τελική φάση της ηρωικής μάχης, είναι σήμερα δύσκολα αναγνωρίσιμα και μη επισκέψιμα για το κοινό. Αυτό προβλέπεται να αλλάξει μετά τις σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις στερέωσης, συμπλήρωσης, αποκατάστασης και ενημερωτικής σήμανσης».

«Η δεύτερη παρέμβασή μας», συνέχισε η υπουργός, «αποσκοπεί στην ενοποίηση του αρχαιολογικού χώρου των Θερμοπυλών και στην ανάδειξη και διευκόλυνση της επισκεψιμότητας των επιμέρους σημείων ενδιαφέροντος μέσω ενός πλέγματος διαδρομών-μονοπατιών περιπάτου και χώρων στάσης, θέασης και ενημέρωσης, που θα συνδέουν την περιοχή του πεδίου της μάχης, το ύψωμα του «Κολωνού» και το τείχος των Φωκέων και τα κτήρια του ΥΠΠΟΑ με το σύγχρονο ηρώο του Λεωνίδα, το χώρο στάθμευσης και το παρακείμενο Κέντρο Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών. Προβλέπεται επιπλέον εξωραϊσμός, φωτισμός και φυτοτεχνική διαμόρφωση του χώρου, κατασκευή οδικού κόμβου και κυκλοφοριακή ρύθμιση. Όλα τα ανωτέρω βρίσκονται σε άμεση συνέχεια και συνάφεια με το έργο της αναβάθμισης του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, που έχει σχεδιάσει ο Δήμος και αφορά τόσο στις κτηριακές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο, όσο και στη μουσειογραφική και μουσειολογική υποδομή και διαμόρφωση των εκθεσιακών χώρων και των αιθουσών διαλέξεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων η Λ. Μενδώνη.

Επίσης ανέφερε ότι στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΥΠΠΟΑ με την Περιφέρεια, έχουν ήδη ολοκληρωθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000 ευρώ, βρίσκονται σε εξέλιξη έργα άνω των 43.000.000 ευρώ, ενώ υπό σχεδιασμό και ωρίμανση προς προσεχή υλοποίηση βρίσκονται έργα επιπλέον 25.500.000 ευρώ.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΥΠ: Η κατάσκοπος “Μαρία Τσάλλα” με την διπλή ζωή - Το μαγαζί στο Παγκράτι και η δράση της

Κακοκαιρία: Στα “λευκά” πολλές περιοχές της χώρας (εικόνες)

ΣΥΡΙΖΑ: επιστολή Πολάκη σε Τσίπρα (εικόνες)