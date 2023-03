Οικονομία

ΗΠΑ - Signature Bank: Κατάρρευσε και δεύτερη τράπεζα

Ο εποπτικός φορέας του χρηματοπιστωτικού τομέα στη Νέα Υόρκη (NYDFS) ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι πήρε στην κατοχή του τη Signature Bank, που εδρεύει στη μεγαλούπολη, και ότι διαχειριστής της πτώχευσής της είναι η ομοσπονδιακή υπηρεσία εγγύησης των καταθέσεων (FDIC).

Ως την 31η Δεκεμβρίου 2022, στη Signature Bank ήταν αποταμιευμένο ποσό που αθροιστικά ανερχόταν σε 88,59 δισεκατομμύρια δολάρια, διευκρίνισε ο φορέας. Πρόκειται για τη δεύτερη τράπεζα των ΗΠΑ που καταρρέει σε μερικές ημέρες.

Η Signature Bank δεν απάντησε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς της ζήτησε κάποιο σχόλιο.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ διαβεβαίωσε σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε από κοινού με τους δύο προαναφερθέντες εποπτικούς φορείς ότι όλοι οι καταθέτες της Signature Bank θα λάβουν τα χρήματά τους στο ακέραιο και ότι «δεν θα υποστεί καμία ζημία ο φορολογούμενος».

