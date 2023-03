Οικονομία

Βρετανία - Valley Bank UK: Προθεσμία 24 ωρών για να αποφευχθεί η πτώχευση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δανειστές όπως, η Barclays PLC και η Lloyds Banking Group συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των χρηματοπιστωτικών, που έχουν προσεγγιστεί.

Προθεσμία 24 ωρών δόθηκε στις μεγαλύτερες εμπορικές τράπεζες της Βρετανίας προκειμένου να διασώσουν από την κατάρρευση την τράπεζα Valley Bank UK (SVB UK), καθώς η Τράπεζα της Αγγλίας προετοιμάζεται να τη θέσει σε διαδικασία πτώχευσης, όπως μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Δανειστές όπως, η Barclays PLC και η Lloyds Banking Group συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία, προσέγγισε το διοικητικό συμβούλιο της SVB UK στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκειμένου να διαπιστώσει αν θα μπορούσε να επιτευχθεί μία έκτακτη συμφωνία εξαγοράς, σύμφωνα με το Sky News.

Ειδήσεις σήμερα:

Τσεχία: Διαδηλώσεις κατά της φτώχειας, αλλά και της παράδοσης όπλων στην Ουκρανία (εικόνες)

Ελίνα Τζένγκο: Χρυσό μετάλλιο με σπουδαία επίδοση

Καιρός: Βροχές, βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή