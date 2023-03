Οικονομία

ΗΠΑ - Silicon Valley Bank: Συναγερμός για την αποτροπή κατάρρευσης κι άλλων τραπεζών

Η εξειδικευμένη τράπεζα κατέρρευσε όταν οι αποταμιευτές, που ανησυχούσαν για την υγεία της, έσπευσαν να αποσύρουν τις καταθέσεις τους.

Η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ και η ομοσπονδιακή εταιρεία ασφάλισης των καταθέσεων ζυγίζουν σχέδιο που προβλέπει να δημιουργήσουν ειδικό ταμείο που θα επιτρέπει στους ρυθμιστικούς φορείς να εγγυώνται καταθέσεις σε τράπεζες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, μετά την απρόσμενη για αρκετούς πτώχευση της Silicon Valley Bank, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg χθες Σάββατο.

Ο νέος ειδικός μηχανισμός ασφαλείας συζητήθηκε από στελέχη της Fed και της FDIC με διευθυντικά στελέχη τραπεζών και εκφράζεται η ελπίδα πως η δημιουργία του θα καθησυχάσει τους αποταμιευτές και τους επενδυτές και θα περιορίσει τον κίνδυνο τραπεζικού πανικού, σύμφωνα με το πρακτορείο, που επικαλέστηκε πρόσωπα ενήμερα για τις συνομιλίες.

Το νέο σχήμα αποτελεί μέρος των σχεδιασμών για την αποτροπή της εξάπλωσης πανικού σχετικά με την υγεία τραπεζών επικεντρωμένων στις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις, τις λεγόμενες startup.

Η κεντρική τράπεζα δεν θέλησε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Η FDIC δεν απάντησε όταν της ζήτησε σχόλιο για τις πληροφορίες του Μπλούμπεργκ το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

Νωρίτερα χθες, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε πως ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συζήτησε με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Τζο Μπάιντεν για την κατάρρευση της SVB και τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κατάστασης.

Η εξειδικευμένη τράπεζα κατέρρευσε όταν οι αποταμιευτές, που ανησυχούσαν για την υγεία της, έσπευσαν να αποσύρουν τις καταθέσεις τους. Οι μαζικές αναλήψεις των καταθέσεων, που διήρκεσαν δυο ημέρες, κατέλαβαν εξαπίνης αρκετούς αναλυτές και τις αγορές. Οι αμερικανικές τράπεζες έχασαν 100 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίησης εξαιτίας της εξέλιξης.

