Γερμανία: Χάος στα αεροδρόμια λόγω απεργίας

Οι εργαζόμενοι έχουν κυρίως μισθολογικά αιτήματα, καθώς οι υψηλές τιμές των τροφίμων και της ενέργειας πλήττουν τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο τους.

Τα αεροδρόμια του Βερολίνου, της Βρέμης και του Αμβούργου ανακοίνωσαν πως δεν θα απογειωθούν σήμερα απ' αυτά εμπορικές πτήσεις λόγω απεργίας του συνδικάτου Verdi με μισθολογικά αιτήματα.

«Λόγω της προειδοποιητικής απεργίας εργαζομένων στους αεροπορικούς ελέγχους ασφαλείας, δεν θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 13 Μαρτίου, αναχωρήσεις εμπορικών πτήσεων από το BER. Οι αφίξεις θα επηρεασθούν επίσης», ανέφερε στον ιστότοπό του το αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Το αεροδρόμιο του Αμβούργου ανακοίνωσε επίσης πως αφίξεις μπορεί να καθυστερήσουν ή να ακυρωθούν. Η Βρέμη ανακοίνωσε πως δεν θα πραγματοποιηθούν πτήσεις από το αεροδρόμιό της.

Το συνδικάτο Verdi κάλεσε το προσωπικό ασφαλείας να απεργήσει στο αεροδρόμιο του Βερολίνου λόγω μισθολογικών διενέξεων για τη νυχτερινή εργασία, καθώς και για την εργασία τα σαββατοκύριακα και τις αργίες, οι οποίες συνεχίζονται εδώ και χρόνια.

Πρόκειται για τις τελευταίες μιας σειράς απεργιών και διαμαρτυριών που αντιμετωπίζουν μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, περιλαμβανομένων των οικονομιών της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ισπανίας, καθώς οι υψηλές τιμές των τροφίμων και της ενέργειας πλήττουν τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο μετά την πανδημία της Covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία.

