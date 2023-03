Κοινωνία

Γλυκά Νερά - πατέρας Καρολάιν: Η μικρή Λυδία, η επιμέλεια και ο δολοφόνος που “αφαίρεσε δυο ζωές” (βίντεο)

Ο Ντέιβιντ Κράουτς μίλησε στην εκπομπή "Το Πρωινό" για την απόφαση του δικαστηρίου για την μικρή Λυδία, αλλά και για τον πόνο που βιώνουν με την σύζυγό του.



Το αίτημα των γονιών του Αναγνωστόπουλου για την επιμέλεια της κόρης του ζευγαριού Λυδίας απορρίφθηκε από δικαστήριο της Αθήνας.



Οι γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, που δολοφόνησε τη σύζυγό του Καρολάιν Κράουτς μπροστά στα μάτια της κόρης τους στα Γλυκά Νερά, απέτυχαν στην προσπάθειά τους να πάρουν την επιμέλεια της εγγονής τους, Λυδίας, η οποία θα ζήσει στις Φιλιππίνες.



Σύμφωνα με την εφημερίδα Daily Mail, σχεδόν δύο χρόνια μετά την ανθρωποκτονία, το αίτημα των γονιών του Αναγνωστόπουλου για την επιμέλεια της κόρης του ζευγαριού Λυδίας απορρίφθηκε από δικαστήριο της Αθήνας.



Πλέον, οι Έλληνες παππούδες της μικρής θα έχουν μόλις μία ώρα επικοινωνία εβδομαδιαίως με τη μικρή Λυδία «μέσω Skype ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων», όπως αναφέρει η δικαστική απόφαση.



Ο Ντέιβντ Κράουτς, ο πατέρας της αδικοχαμένης Kαρολάιν, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» για την απόφαση του δικαστηρίου, αλλά και για το πώς βιώνει τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του Σουζάνα την απώλεια της κόρης τους.



«Είμαι ευχαριστημένος γιατί ο πατέρας της Λυδίας δεν θα την δει ποτέ ξανά», είπε μεταξύ άλλων ο Ντέιβντ Κράουτς, ενώ ανέφερε ακόμα ότι ο θάνατος της Καρολάιν επηρέασε πολύ την Σουζάνα, έτσι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος «είναι σαν να αφαίρεσε δυο ζωές», είπε χαρακτηριστικά.



Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Ντέιβντ Κράουτς στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

