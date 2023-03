Οικονομία

Τέμπη - Σωματείο Μηχανοδηγών: “Μπλόκο” σε δρομολόγιο εμπορικού τρένου χωρίς τηλεδιοίκηση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών, Κώστας Γενηδούνιας.

(εικόνα αρχείου)

Άδεια κυκλοφορίας σε εμπορικό τρένο, σε μέρος του δικτύου που δεν έχει τηλεδιοίκηση, έδωσε σήμερα ο ΟΣΕ, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος του Σωματείου των Μηχανοδηγών, Κώστας Γενηδούνιας.

Όπως επισήμανε ο κ. Γενηδούνιας σε ανάρτησή του στο Facebook, το δρομολόγιο ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του Σωματείου. «Χωρίς να έχει δοθεί καμία επιπλέον οδηγία ή διευκρίνιση , ο ΟΣΕ σήμερα έδινε άδεια να κυκλοφορήσουν εμπορικά τρένα σε μη τηλεδιοικούμενο μερος του δικτύου. Η παρέμβαση του Σωματείου μας καταλυτική, το δρομολόγιο ακυρώθηκε», έγραψε συγκεκριμένα.

O ίδιος εξήγησε στο enikos.gr εξήγησε ότι το εμπορικό τρένο θα εκτελούσε δρομολόγιο από την Θεσσαλονίκη προς την Ειδομένη, σήμερα στις 8 το πρωί, χωρίς προηγουμένως να έχουν καθοριστεί οι επιπλέον δικλείδες ασφαλείας.

Ο κ. Γενηδούνιας σημείωσε ότι το υπουργείο ή η διοίκηση του ΟΣΕ δεν έχουν δώσει στους εργαζόμενους και την Hellenic Train γραπτώς τις προτάσεις για την αυστηροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των τρένων. Επιχειρήθηκε, δηλαδή, να εκτελεστεί το δρομολόγιο με το προηγούμενο καθεστώς, ανέφερε. Όπως εξήγησε, οι εργαζόμενοι βρίσκονται στα αμαξοστάσια, αναμένοντας τις προτάσεις, έως τότε δεν θα επιτρέψουν να γίνονται δρομολόγια.

Στο πλαίσιο αυτό, παρενέβη σήμερα το Σωματείο και το δρομολόγιο της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας δεν πραγματοποιήθηκε. «Το θέμα τελείωσε ήρεμα και ωραία», είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί άλλο ραντεβού του Σωματείου με τον αρμόδιο υπουργείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - πατήρ Χριστόδουλος: “Ραγίζει καρδιές” ο πατέρας του Κύπριου φοιτητή (βίντεο)

Γλυπτά του Παρθενώνα - Σούνακ: Δεν θα αλλάξει ο νόμος που απαγορεύει την επιστροφή τους

Τροχαίο: Νεκρός 28χρονος - “Καρφώθηκε” με την μηχανή του σε κολώνα (εικόνες)