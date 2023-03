Στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ ο πρέσβης της Τουρκίας (εικόνες)

Το "ευχαριστώ" του Τσαγατάι Ερτσιγιές στην ελληνική διασωστική αποστολή.

Στις εγκαταστάσεις της ΕΜΑΚ υποδέχτηκε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, τον πρέσβη της Τουρκίας στην Αθήνα Τσαγατάι Ερτσιγιές την Δευτέρα 13 Μαρτίου.

«Υποδέχτηκα στη βάση της ΕΜΑΚ τον πρέσβη της Τουρκίας Τσαγατάι Ερτσιγιές. Η ελληνική αποστολή απέδειξε τι σημαίνει έμπρακτη, ουσιαστική αλληλεγγύη. Η Ελλάδα θα βρίσκεται στο πλευρό των σεισμόπληκτων για όσο χρειαστεί», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός, Χρήστος Στυλιανίδης.

Ο κ. Ερτσιγιές βρέθηκε στη βάση της ΕΜΑΚ και εξέφρασε εκ μέρους της τουρκικής κυβέρνησης και του τουρκικού λαού την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες τους για την συμβολή της ελληνικής αποστολής στις επιχειρήσεις διάσωσης έπειτα από τον φονικό και καταστροφικό σεισμό στην Τουρκία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση της τουρκικής πρεσβείας στο Twitter, ο κ. Ερτσιγιές «επανέλαβε την ευγνωμοσύνη της Τουρκίας και ευχαρίστησε τα μέλη της EMAK και του ΕΚΑΒ που διέσωσαν 5 ζωές στο Χατάι μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν 10 επαρχίες της Τουρκίας».

