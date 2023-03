Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Βόρεια Εύβοια

Ποιο ήταν το μέγεθος της σεισμικής δόνησης και που εντοπίζεται το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Εύβοια.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση είχε επίκεντρο στα 11 Χλμ. βόρεια του Αρτεμισίου, σε εστιακό βάθος 11.5 Χλμ.

Ο σεισμός καταγράφηκε στις 16:31.

Νωρίτερα, σεισμός μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 14:31 το μεσημέρι της Δευτέρας στο Τρίκερι Μαγνησίας.

Το επίκεντρο της δόνησης ήταν 22,4 χιλιόμετρα δυτικά και νοτιοδυτικά της Σκιάθου και το εστιακό βάθος 2 χιλιόμετρα

