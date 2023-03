Αθλητικά

Super League: Η κλήρωση των play off

Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση των φετινών play off της Super League 1. Αναλυτικά το πρόγραμμα.



Τον Παναθηναϊκό θα υποδεχτεί η ΑΕΚ στην πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League, όπως προέκυψε από την κλήρωση. Επιπρόσθετα, ο Άρης θα φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στον Βόλο, για την 1η αγωνιστική (18-19 Μαρτίου).

Το πρόγραμμα των πλέι οφ της Super League έχει ως εξής:

1η Αγωνιστική (18-19/3)

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Άρης - ΠΑΟΚ

Βόλος - Ολυμπιακός

2η Αγωνιστική (1-2/4)

Ολυμπιακός - Άρης

Παναθηναϊκός - Βόλος

ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

3η Αγωνιστική (5/4)

Άρης - Παναθηναϊκός

Βόλος - ΑΕΚ

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

4η Αγωνιστική (8-9/4)

ΑΕΚ - Άρης

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ - Βόλος

5η Αγωνιστική (22-23/4)

Βόλος - Άρης

Ολυμπιακός - ΑΕΚ

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

6η Αγωνιστική (26/4)

ΑΕΚ - ΠΑΟΚ

Άρης - Ολυμπιακός

Βόλος - Παναθηναϊκός

7η Αγωνιστική (29-30/4)

Ολυμπιακός - Βόλος Παναθηναϊκός - ΑΕΚ ΠΑΟΚ - Άρης

8η Αγωνιστική (3/5)

ΑΕΚ - Ολυμπιακός

Άρης - Βόλος

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

9η Αγωνιστική (6-7/5)

Άρης - ΑΕΚ

Βόλος - ΠΑΟΚ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

10η Αγωνιστική (13-14/5)

ΑΕΚ - Βόλος

Παναθηναϊκός - Άρης

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη θα διεξαχθεί ο ορισμός 1ης αγωνιστικής (ημερομηνίες και ώρες) τόσο στα playoffs όσο και στα playouts...

Η βαθμολογία με την οποία ξεκινούν οι ομάδες τις μάχες των play off

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 61 A.E.K. 59 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 56 Π.Α.Ο.Κ. 54 ΑΡΗΣ 40 ΒΟΛΟΣ 39

