Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι - Λιότσιος: Το Λιμενικό ενημερώθηκε από την Δανία ότι βρίσκονται άνθρωποι στην θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν επιτρέπεται να αιφνιδιάζεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Από το αποτέλεσμα, αυτό φάνηκε, τόνισε ο δικαστικός πραγματογνώμονας.

Για όγδοη μέρα ο δικαστικός πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιότσιος, θεωρούμενος ως ο πιο σημαντικός μάρτυρας στην δίκη για την τραγωδία στο Μάτι, βρέθηκε στο βήμα δεχόμενος ερωτήσεις από συνηγόρους.

Ο κ. Λιότσιος, απαντώντας σε ερωτήσεις συνηγόρου που παρίσταται προς Υποστήριξη της Κατηγορίας για την απώλεια της μητέρας του, είπε πως το μοιραίο απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018 «το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού πληροφορήθηκε ότι βρίσκονται άνθρωποι στη θάλασσα από την αντίστοιχη υπηρεσία στη Δανία γιατί υπήρχαν δώδεκα Δανοί πολίτες στη θάλασσα» .

Κατά την σημερινή δικάσιμο ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις από την πλευρά των συνηγόρων των θυμάτων και ξεκίνησε η εξέταση του επιπυραγού Δημήτρη Λιότσιου από τους συνηγόρους των κατηγορουμένων. Κατά την διαδικασία δεν έλειψαν οι στιγμές έντασης, όπως όταν γυναίκα, κάτοικος στο Μάτι, ακούγοντας τις ερωτήσεις από την πλευρά της υπεράσπισης είπε φωναχτά πως ο μάρτυρας με τις απαντήσεις που δίνει «σας λέει πως ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της Πυροσβεστικής ήταν άχρηστοι».

Από την πλευρά θύματος, ο πραγματογνώμονας ρωτήθηκε αν θεωρεί πως εφόσον οι αρμόδιοι κατηγορούμενοι γνώριζαν τις συνθήκες «είχαν αποδεχθεί ότι θα καεί κόσμος», ο κ. Λιότσιος απάντησε πως «αυτό θα το κρίνει το δικαστήριο». Ρωτήθηκε επίσης ο επιπυραγός αν το Λιμενικό κατεύθυνε τα καράβια σε άλλο λιμάνι και όχι αυτό της Ραφήνας και απάντησε ότι εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν εφαρμόστηκε κάτι τέτοιο, επισημαίνοντας πως δεν γνωρίζει αν υπήρχε τέτοια εισήγηση ή εντολή.

Κατά την έναρξη των ερωτήσεων από την συνήγορο του τότε αρχηγού της Πυροσβεστικής Σωτήρη Τερζούδη, όταν ο κ. Λιότσιος την άκουσε να επισημαίνει πως στην έκθεση του αναφέρει πως «ο κρατικός μηχανισμός αιφνιδιάστηκε» της απάντησε: «Δεν επιτρέπεται να αιφνιδιάζεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Από το αποτέλεσμα, αυτό φάνηκε. Δεν πρέπει να αιφνιδιάζεται η Πυροσβεστική! Ο αιφνιδιασμός ήταν αδικαιολόγητος...ο κρατικός μηχανισμός δεν έπρεπε να αιφνιδιαστεί».

Συνήγορος: Τα εναέρια μπορούσαν να επιχειρήσουν στο κυρίως μέτωπο;

Μάρτυρας: Από τη στιγμή που η φωτιά μπήκε στη χαράδρα ήταν πιο δύσκολη η κατάσταση. Όμως μέχρι τις 18.10 η πυρκαγιά έκαιγε παλιά καμένα.

Συνήγορος: Ρωτάω αν μπορούσαν να εισφέρουν ουσιαστικά…

Μάρτυρας: Από τη στιγμή που η φωτιά μπήκε στη χαράδρα έβγαλε όλα τα φαινόμενα της. Σε εκείνο το σημείο ήταν δύσκολα…το νερό εξατμίζεται μέχρι να φτάσει στη χαράδρα. 'Ο,τι ήταν να γίνει έπρεπε να γίνει πριν πάει στη χαράδρα. Θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο καλή δουλειά και να επιχειρήσουν πιο άνετα τα εναέρια. Αν επιχειρούσαν βέβαια...

Η δίκη συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη - πατήρ Χριστόδουλος: “Ραγίζει καρδιές” ο πατέρας του Κύπριου φοιτητή (βίντεο)

Γλυπτά του Παρθενώνα - Σούνακ: Δεν θα αλλάξει ο νόμος που απαγορεύει την επιστροφή τους

Τροχαίο: Νεκρός 28χρονος - “Καρφώθηκε” με την μηχανή του σε κολώνα (εικόνες)