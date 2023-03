Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι - Λιότσιος: Ήταν εφικτή η έγκαιρη εκκένωση της περιοχής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνήγορος του τότε αρχηγού της πυροσβεστικής υπέβαλε αίτημα να μεταβεί το δικαστήριο στο Μάτι και να διενεργήσει αυτοψία.

Αίτημα αυτοψίας του δικαστηρίου στο Μάτι κατατέθηκε από τον κατηγορούμενο, τότε Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, Σωτήρη Τερζούδη, ως "απάντηση" στην βεβαιότητα που εξέφρασε και σήμερα ο δικαστικός πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιότσιος, ότι ήταν εφικτή η έγκαιρη εκκένωση της περιοχής περίπου μία ώρα πριν κατέβει η φωτιά.

Ο επιπυραγός Δημήτρης Λιότσιος, που καταθέτει για έβδομη μέρα, επανέλαβε κατά την διαδικασία των ερωτήσεων που του υποβάλλουν οι συνήγοροι των θυμάτων, ότι αν είχε γίνει έγκαιρα η οργανωμένη απομάκρυνση κατοίκων "με δεδομένο ότι το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο (ΕΣΚΕ) είχε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή του από τις πέντε και μισή το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018", θα είχαν σωθεί οι άνθρωποι που έτρεξαν από μόνοι τους να σωθούν όταν πλησίασε η φωτιά.

"Ένας μέσος άνθρωπος με βηματισμό 80 μέτρα το λεπτό θα μπορούσε να διανύσει την απόσταση μέχρι τη θάλασσα, με βηματισμό υπερήλικα, μέσα σε είκοσι με είκοσι πέντε λεπτά. Το έκανα και υπάρχει σχετικό βίντεο. Την έκανα την απόσταση αυτή" τόνισε ο επιπυραγός, ο οποίος, απαντώντας σε ερωτήσεις δήλωσε και πάλι πως αν γινόταν έγκυρη ενημέρωση και οργανωμένη επιχείρηση, θα είχαν σωθεί άνθρωποι.

Συνήγορος θύματος: Η εντολέας μου, έκανε περίπου πέντε λεπτά για να φτάσει από το σπίτι της στη θάλασσα. Μια γυναίκα υγιέστατη, σε καλή φυσική κατάσταση έκανε περίπου πέντε λεπτά να διασχίσει τα 80 μέτρα προς την θάλασσα και σε αυτή τη διαδρομή κάηκε ....Πιστεύετε βάσιμα ότι θα είχαν αποφευχθεί οι σωματικές βλάβες, αν είχε εγκαίρως ενημερωθεί;

Μάρτυρας: Βεβαίως. Το λέω με βεβαιότητα, γιατί το έχω κάνει στην πράξη.

Η θέση που εκφράζει ο πραγματογνώμονας και η δήλωσή του ότι έχει απόλυτη βεβαιότητα για την αίσια έκβαση μιας οργανωμένης απομάκρυνσης, προκάλεσε την αντίδραση της συνηγόρου του τότε αρχηγού της πυροσβεστικής, η οποία υπέβαλε αίτημα να μεταβεί το δικαστήριο στο Μάτι και να διενεργήσει αυτοψία. Κατά την συνήγορο, μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα διαπιστωθεί στην πράξη, αν και κατά πόσο θα ήταν επιχειρησιακά εφικτό και υλοποιήσιμο το σχέδιο της απομάκρυνσης των πολιτών, όπως επιμένει ο κ. Λιότσιος. Η συνήγορος του κ. Τερζούδη, είπε πως η αποδοχή του αιτήματός της "θα οδηγήσει το δικαστήριο σε ασφαλέστερα συμπεράσματα, γιατί άλλο να βλέπουμε χάρτες και άλλο η επιτόπια εικόνα".

Το δικαστήριο, αφού άκουσε τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του, αφού προηγουμένως ακούσει και τον εισαγγελέα της έδρας.

Ο μάρτυρας τόνισε πως "οι κάτοικοι στο Μάτι έφυγαν γιατί είδαν την φωτιά, όχι γιατί είχαν κάποια ειδοποίηση" - διαπίστωση που προκάλεσε σχόλιο από κάτοικο της περιοχής που ακούστηκε να λέει μεγαλόφωνα: "104 άνθρωποι έγιναν θυσία για να λειτουργήσει το 112 και να σωθούν τα δικά σας παιδιά".

Εξεταζόμενος ο δικαστικός πραγματογνώμονας επανέλαβε πως με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του από ηχητικά ντοκουμέντα, προκύπτει ότι "στις 18.36 ενημερώθηκε το ΕΣΚΕ για τους πρώτους νεκρούς στο Νέο Βουτζά". Είπε επίσης πως "το ΕΣΚΕ έχει τη γνώση, την πληροφόρηση, τη διαθεσιμότητα των επίγειων, τη διαθεσιμότητα των εναέριων....Γνωρίζουν τα πάντα".

Συνήγορος θύματος: Η εντολέας μου, μέχρι που έφυγε μόνη της από το σπίτι και βούτηξε στη θάλασσα ήδη καμένη, δεν είδε περιπολικό και δεν είδε κανέναν από τον δήμο ή την Περιφέρεια, να δίνει οδηγίες σε πεζούς η εποχουμένους. Γνωρίζετε αν υπήρχε κάποιος εκεί;

Μάρτυρας: Στις 18.05 έκλεισαν οι είσοδοι, η πρώτη και η δεύτερη στο Ν.Βουτζά και στις 18.20 η Λεωφόρος Μαραθώνος. Δεν προέκυψε ότι υπήρχαν δυνάμεις.