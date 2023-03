Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: “Βομβάρδισε” ο Χαντς

Με… υπογραφή Τζέιλεν Χαντς ο ΠΑΟΚ υπέταξε τον Παναθηναϊκό.

Με τον Τζέιλεν Χαντς να «βομβαρδίζει», ο ΠΑΟΚ υπέταξε σήμερα στο PAOK Sports Arena, στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 18ης αγωνιστικής της Basket League, τον Παναθηναϊκό με 81-73. Αποτέλεσμα που του έδωσε τη 10η νίκη του στο πρωτάθλημα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήταν καλύτερος στη μεγαλύτερή του διάρκεια, σε άμυνα και επίθεση.

Ο Αμερικανός γκαρντ του «Δικεφάλου» τελείωσε την αναμέτρηση με 27 πόντους , με 5/8 τρίποντα, έχοντας, ακόμη, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κόψιμο. Πρώτος σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ντουέιν Μπέικον (16π., 3 ριμπ., 4 ασίστ).

Τα δεκάλεπτα: 13-18, 38-40, 61-61, 81-73

Διαιτητές: Παπαπέτρου, Αγραφιώτης, Κωνσταντινίδου

Με αμυντική αποτελεσματικότητα, τροφοδοτώντας στο καλάθι τον Μαργαρίτη, έχοντας λύσεις επιθετικά και από τον Φράνκε, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 5’ με 10-5. Ο Παναθηναϊκός «απάντησε» με επιμέρους 3-13 και έκλεισε την περίοδο προηγούμενος με +5 (13-18).

Στο τρίλεπτο της δεύτερης περιόδου το ματς ήταν σε ισορροπία (13’ 23-23), χρονικό σημείο από το οποίο οι «πράσινοι», εκμεταλλευόμενοι τα λάθη των «ασπρόμαυρων», με επιθετική πολυφωνία (Ουόλτερς, Παπαγιάννης, Πονίτκα, Μπέικον) και σερί 8-17, απέκτησαν «αέρα» 9 πόντων στο 19’ (31-40).

«Πυροβολώντας» από τα 6.75, αρχικά, με τον Χαντς και στην πορεία με τους Ράιλι, Τσιακμά, ο ΠΑΟΚ έγινε ξανά «αφεντικό» στο παρκέ στο 25’, με +8 (56-48). Με κινητήριο μοχλό τον Μπέικον (2/2 τρίποντα) και τους Λι, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη να βοηθούν, οι φιλοξενούμενοι έφεραν τη μάχη στα ίσια στο 30’ (61-61).

Σε ισορροπία ήταν το παιχνίδι και στο 32’ (64-64), όταν ο Χαντς, μετά από ένα καλάθι του Γκουντάιτις, το πήρε… προσωπικά και με 8 συνεχείς πόντους, έβαλε τον «Δικέφαλο» σε τροχιά νίκης.

Ο Αμερικανός «έγραψε» το 72-66 στο 35’, διαφορά που στο 37’, με τους Πόλεϊ, Σάιμπερτ να σκοράρουν, πήγε στο +7 (76-69). Ο Παναθηναϊκός δεν είχε τρόπο να σκοράρει, με συνέπεια το σκηνικό να μη διαφοροποιηθεί και ο ΠΑΟΚ να νικήσει με 81-73.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 10 (1), Ράιλι 7 (2), Τσιακμάς 6 (2), Χαντς 27 (5), Μαργαρίτης 3, Πόλεϊ 12 (2), Σάιμπερτ 6, Κακλαμανάκης 4, Σαλούστρος, Ρένφρο 6, Καμπερίδης

ΠΑΟ (Χρήστος Σερέλης): Καλαϊτζάκης Π. 8 (1), Ουόλτερς 2, Λι 3, Παπαγιάννης 12 (2), Μποχωρίδης 7 (1), Καλαϊτζάκης Γ. 9, Μπέικον 16 (4), Πονίτκα 14 (2), Μαντζούκας, Γκουτάιτις

