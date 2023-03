Κόσμος

Φινλανδία: Η Μάριν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δωρίσει F-18 στην Ουκρανία

Η Φινλανδή πρωθυπουργός Σάνα Μάριν δήλωσε χθες Δευτέρα ανοικτή σε συνομιλίες για το ενδεχόμενο να δωριστούν στην Ουκρανία τα μαχητικά F-18 της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας της που θα αντικατασταθούν προσεχώς από τα πιο σύγχρονα F-35.

Το Κίεβο, που πρόσφατα εξασφάλισε υποσχέσεις για παραδόσεις βαρέων αρμάτων μάχης δυτικής κατασκευής, ιδίως Leopard 2, γερμανικού σχεδιασμού, ζητά επίσης σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη για να υπερασπίσει τον ουκρανικό εναέριο χώρο, έναν χρόνο και πλέον μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Ουκρανοί στρατιωτικοί έχουν αφήσει να εννοηθεί πως θα προτιμούσαν F-16, αμερικανικής κατασκευής, τα πλέον διαθέσιμα, που αντικαθίστανται ολοένα συχνότερα από πιο σύγχρονα μοντέλα.

Η Φινλανδία, που διαθέτει στόλο F/A-18 Hornet, ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2021 την παραγγελία 64 F-35Α (Lockheed Martin).

«Έχουμε τα νέα F-35 που φθάνουν (...) Όταν τα παλιά Hornet αποσυρθούν, μπορούμε να συζητήσουμε τη μελλοντική χρήση τους», δήλωσε η κυρία Μάριν σε δημοσιογράφους χθες Δευτέρα.

Ωστόσο, η Πολεμική Αεροπορία της Φινλανδίας δεν αναμένεται να έχει θέσει σε υπηρεσία τον νέο στόλο μαχητικών της παρά το 2025.

Η πρωθυπουργός της Φινλανδίας προκάλεσε πολεμική στη χώρα της όταν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αυτό κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στο Κίεβο την Παρασκευή.

«Νομίζω πως μπορούμε να κάνουμε συζήτηση για τα Hornet, για την πιθανότητα να παραδοθούν στην Ουκρανία, για την εκπαίδευση που θα χρειαστεί», είπε.

Οι δηλώσεις της προκάλεσαν επικρίσεις από ΜΜΕ, που επισήμαναν ότι το ζήτημα δεν είχε συζητηθεί ούτε με το υπουργείο Άμυνας, ούτε με τον πρόεδρο της χώρας.

Ο Πέτερι Όρπο, ηγέτης της αντιπολίτευσης, έκρινε ότι οι δηλώσεις της πρωθυπουργού ήταν «ασύνετες» κι ότι υποσχέθηκε κάτι που «δεν μπορεί να τηρήσει».

