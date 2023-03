Life

“The 2Night Show” - Ζόζεφιν: Οι σχέσεις που τις χρεώνουν, ο Ιακωβίδης και ο λόγος που ήθελε να τα παρατήσει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μίλησε για την πορεία της, το απαιτητικό πρόγραμμα της δουλειάς της, την προσωπική της ζωή και αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες της καθημερινότητάς της.



O Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας στο «The 2Night Show» την Ζόζεφιν.



Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μίλησε για την πορεία της, το απαιτητικό πρόγραμμα της δουλειάς της, την προσωπική της ζωή και αποκάλυψε άγνωστες λεπτομέρειες της καθημερινότητάς της.



«Έχω άγχος πριν από το οτιδήποτε κάνω, είτε είναι σόου, είτε συνέντευξη. Θέλω να φαίνεται η δουλειά που έχω ρίξει. Όταν βάζουμε στόχους, γιατί είμαι άνθρωπος που βάζω στόχους. Ξεκίνησα μωρό, δεν ήξερα να κρατάω το μικρόφωνο, πέρασα δύσκολα και είχα σκεφτεί να σταματήσω. Ένιωθα ότι δεν μου ερχόντουσαν ωραία τραγούδια. Τυχαία μου ήρθε το τραγούδι “Μάγια”, πιστεύω ότι όταν βάζεις στόχο και συντονίζονται όλα γύρω σου, πρέπει να είσαι σωστός. Έχω φτάσει μέχρι εδώ με πολλή δουλειά αλλά δεν είναι η ώρα να επιβραβεύσω τη Ζόζεφιν», ανέφερε αρχικά η Ζόζεφιν.





Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια ανέφερε πως σε κάθε της συνεργασία πάντα της χρεώνουν σχέσεις, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ζευγάρι με τον Πέτρο Ιακωβίδη και δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό μεταξύ τους.



«Δεν είμαστε ζευγάρι με τον Πέτρο Ιακωβίδη. Μου χρεώνουν συνέχεια σχέσεις με όποιον συνεργάζομαι. Ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος που αγαπώ πολύ, με έχει ξεκλειδώσει και τώρα στη Θεσσαλονίκη γίνεται χαμός. Το απολαμβάνω» δήλωσε.



Μάλιστα η Ζόζεφιν εξομολογήθηκε ότι λόγω του βεβαρημένου προγράμματός της, δεν έχει χρόνο για την προσωπική της ζωή.



«Έχω να κάνω πολύ καιρό γυμναστική, αν και όλοι νομίζουν ότι κάνω 10 ώρες την ημέρα. Γυμνάζομαι μόνο όταν χορεύω πάνω στην σκηνή. Δεν έχω χρόνο για φαγητό και σινεμά. Οπότε εάν έχω σύντροφο, πάω σπίτι του ή αυτός σπίτι μου, καθόμαστε και μετά λέω “σόρρυ, έχω στούντιο”. Πρέπει να βρεθεί ένας άνθρωπος που να αντέξει το πρόγραμμά μου».



Ακόμα μίλησε μιλάει για τη μαγική εμπειρία που έζησε στη σκηνή της μεγάλης συναυλίας του 50Cent, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο ΟΑΚΑ, εξέφρασε την επιθυμία της για «ντουέτο» με την Ελένη Φουρέιρα και δήλωσε πεπεισμένη ότι… ο «Michael Jackson ζει»!

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ερυθραία: Ισχυρή έκρηξη σε παντοπωλείο

Καναδάς: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πλήθος σκορπώντας τον θάνατο

NBA: Ο Αντετοκούνμπο “έλαμψε” στο Σακραμέντο