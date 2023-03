Life

“The 2Night Show” με Ζόζεφιν και Μενέλαο Γεωργίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο ιδιαίτεροι καλεσμένοι βρίσκονται στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και μας κρατούν ξεχωριστή συντροφιά στον ΑΝΤ1.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη ΖΟΖΕΦΙΝ.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μιλάει για την πορεία της, το απαιτητικό πρόγραμμα της δουλειάς της, την προσωπική της ζωή και αποκαλύπτει άγνωστες λεπτομέρειες της καθημερινότητάς της. Για ποιο λόγο είχε σκεφτεί, κάποια στιγμή, να παρατήσει το τραγούδι; Τι ρόλο έπαιξε ο Λεωνίδας Σώζος σε αυτή την απόφαση;

Τι σχέση έχει με τον Πέτρο Ιακωβίδη; Γιατί απεχθάνεται την «αυλή» γύρω της; Τι θυμάται από μια σχέση της με έναν τσιγκούνη άντρα;

Επίσης, μιλάει για τη μαγική εμπειρία που έζησε στη σκηνή της μεγάλης συναυλίας του 50Cent, με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο ΟΑΚΑ, εκφράζει την επιθυμία της για «ντουέτο» με την Ελένη Φουρέιρα και δηλώνει πεπεισμένη ότι… ο «Michael Jackson ζει»!

Τέλος, «κατακλύζει» το πλατό με τους χορευτές της και μας παρουσιάζει τη νέα της επιτυχία, «Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου».

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Μενέλαος Γεωργίου.

Ποιος είναι ο 23χρονος νεαρός που εντυπωσιάζει με τα επιτυχημένα podcast, αλλά και το πηγαίο ταλέντο του να ερευνά «Γεγονότα που συγκλόνισαν» την Ελλάδα; Ο Μενέλαος μιλάει για την απόφασή του να ασχοληθεί με υποθέσεις δολοφονιών που συντάραξαν τη χώρα μας και να δώσει μια άλλη οπτική μέσα από τα podcast του.

Ποια είναι η γνώμη του για την Αγγελική Νικολούλη και πώς κατάφερε να τον γνωρίζουν πολύ καλά οι συνεργάτες της; Με ποιες υποθέσεις έχει ασχοληθεί;

Ποια πρόσωπα δέχτηκαν να του μιλήσουν; Μεταξύ άλλων, «αποποιείται» την ιδιότητα του δημοσιογράφου και αποκαλύπτει ότι η επιτυχία της εκπομπής του συνεχίζει να του προσφέρει χιλιάδες προβολές, αλλά κανένα έσοδο.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: 13χρονος βίαζε και κακοποιούσε 12χρονο επί μήνες

Τραγωδία στα Τέμπη - πατήρ Χριστόδουλος: “Ραγίζει καρδιές” ο πατέρας του Κύπριου φοιτητή (βίντεο)

Γλυκά Νερά - πατέρας Καρολάιν: Η μικρή Λυδία, η επιμέλεια και ο δολοφόνος που “αφαίρεσε δυο ζωές” (βίντεο)