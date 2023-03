Κοινωνία

Τραγωδία στα Τέμπη - πατήρ Χριστόδουλος: “Ραγίζει καρδιές” ο πατέρας του Κύπριου φοιτητή (βίντεο)

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρα Χριστόδουλο για τον γιο του που χάθηκε στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.



"Ράγισε καρδιές" ο πατήρ Χριστόδουλος, ο πατέρας του αδικοχαμένου Κύπριου φοιτητή στα Τέμπη, Κυπριανού Παπαϊωάννου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό».



«Αν δεν συγχωρέσει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να ονομάζεται άνθρωπος. Μένει σε κατώτερα επίπεδα. Και ο Κυπριανός ήταν πάντοτε πράος και να εκνευριζόταν κάποιες φορές, πολύ σπάνια τον είδα, ήταν για πολύ λίγα λεπτά και το διόρθωνε» είπε και πρόσθεσε:

«Σε όλες τις φάσεις της ζωής του είχε αυτή την ευαισθησία να μην θέλει να πληγώσει κανέναν άνθρωπο. Για τον Κυπριανό γνωρίζω ότι η ζωή του ήταν καθαρή. Μπορεί να είναι και μια ευεργεσία να μην βιώνει όλα αυτά που βιώνει ένας που πεθαίνει σιγά – σιγά. Μπορεί να ήταν έτοιμος να φύγει για τον ουρανό. Εγώ όταν έπιασα να πάω να ψάξω για το πτώμα του παιδιού μου κρατούσα τον σταυρό σφιχτά και τον έβλεπα κάθε λίγο και λιγάκι. Τι να πω στον Χριστό; Να του πω να μην βασανιστεί το παιδί μου; Αφού αυτός είναι σταυρωμένος μπροστά μου. Να πω τι έκανε, ξέρεις δεν έφταιγε το παιδί μου; Γιατί ο Χριστός έφταιξε; Δεν μένει τόπος για θυμούς και κακίες. Αλλά είναι κάτι πολύ βαθύ που νικά ακόμα και τον θάνατο».



«Η παρηγοριά μέσα μου είναι μεγάλη έξω μου είναι πολύς ο πόνος, αλλά μέσα μου έχω μια μεγάλη παρηγοριά» συμπλήρωσε και σημείωσε: «Παρηγορήθηκα γιατί το σώμα του είχε ένα σπάσιμο μόνο στο κάτω άκρο του ποδιού του… Με τις τρίχες του, με το κομποσκοίνι που είχε στο χέρι του, συνέχισε να το έχει, με το γένι του που είχε το μικρό, με το μουστακάκι του, με το ιλαρό πρόσωπό του. Το πρόσωπό του ήταν ιλαρό. Αυτό εμάς μας παρηγόρησε. Ήρεμο τον είδαμε και καταλάβαμε ότι κάτι παίζεται εδώ. Έχουμε έναν άνθρωπο που αναπαύθηκε στην αιώνια ζωή».

