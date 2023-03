Κοινωνία

Χαλάνδρι: Ανάληψη ευθύνης για επίθεση με γκαζάκια σε τράπεζα

Ποια ομάδα, με κείμενό της σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, ανέλαβε την ευθύνη για την έκρηξη στην τράπεζα.



Την ανάληψη ευθύνης για επίθεση με γκαζάκια σε τράπεζα στο Χαλάνδρι ανέλαβε με κείμενό της σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου η ομάδα «Πυρήνας Λάμπρος Φούντας».

Στο κείμενό τους για την επίθεση στην τράπεζα, μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι "στις 9 του Μάρτη λίγο πριν η μέρα αλλάξει για τις 10, μέρα κατά την οποία πριν 13 χρόνια στη Δάφνη, ο σύντοφος επαναστάτης Λάμπρος Φούντας, σε ανταλλαγή πυρόν" με αστυνομικούς και σημειώνουν:

"Βαδίζοντας δίπλα ή μέσα στον αναβρασμό των ημερών αποφασίσαμε και εμείς να κάνουμε τη δήλωσή μας σαν στρατευμένα υποκείμενα του κοινωνικού πολέμου. Πέραν από τον διαχρονικό και αδιαμφισβήτητο συμβολισμό του να επιτίθεσαι σε μια τράπεζα, δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε το γεγονός ότι η συγκεκριμένη τράπεζα πέραν από ότι βρίσκεται σε έναν από τους πιο κεντρικούς κόμβους του Χαλανδρίου απέχει μόλις δύο στενά από το ΑΤ της περιοχής".

