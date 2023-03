Πολιτική

Βαρουφάκης: Σύλληψη 19χρονου για την επίθεση στα Εξάρχεια

Πρόκειται για την δεύτερη σύλληψη για την επίθεση σε βάρου του Γιάνη Βαρουφάκη.

Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από την Κρατική Ασφάλεια, μετά από την έκδοση σχετικού εντάλματος, ένας 19χρονος για την επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος της Κ.Ο και γραμματέας του ΜεΡΑ25, Γιάννης Βαρουφάκης, στις 10/3 στα Εξάρχεια.

Ο 19χρονος είχε προσαχθεί νωρίτερα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ)

Βαρουφάκης: Με χτύπησαν χειρουργικά στην μύτη – Έχω έξι σπασίματα

Την πρώτη του τηλεοπτική εμφάνιση έκανε το πρωί της Τρίτης ο Γιάνης Βαρουφάκης στην τηλεόραση του ΑΝΤ1. Φανερά καταβεβλημένος από τα βίαια χτυπήματα που δέχθηκε το βράδυ της Κυριακής, ευχαρίστηκε αρχικά το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», οι οποίοι τον περιέθαλψαν «κάνοντας θαύματα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, αναφερόμενος στο περιστατικό από το οποίο «κληρονόμησε» μια σπασμένη μύτη σε 6 σημεία, υπογράμμισε ότι «εγώ ευτυχώς αναρρώνω, σε αντίθεση με τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών», εξηγώντας ότι δεν θέλει να εστιάσει στην προσωπική του περιπέτεια και να αποπροσανατολίσει την κοινή γναώμη από το μείζον ζήτημα των Τεμπών.

Σε ότι αφορά το περιστατικό του ξυλοδαρμού του, ανέφερε ότι μια ομάδα 6-7 ατόμων μπήκε στο κατάστημα όπου βρισκόταν με μεγάλη παρέα πολιτικών του φίλων και του επιτέθηκε φραστικά. Εκείνος για να αποφευχθεί μια σύρραξη μέσα στο κατάστημα, τους ακολούθησε έξω για να μιλήσουν κι εκείνοι άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές ενώ του καταλόγιζαν ότι ψήφισε μνημόνια.

«Μου επέβαλε η Δανάη να κυκλοφορώ πλέον με τους αστυνομικούς μου»

«Μετά από απαίτηση της συζύγου μου, μου έχει βάλει τα δυο πόδια σε ένα παπούτσι και μου λέει ότι από εδώ και πέρα θα έχεις τους αστυνομικούς», ανέφερε μεταξύ άλλων. «Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, θα με κυνηγάει η Δανάη», πρόσθεσε. Απαντώντας ωστόσο και στο ερώτημα, γιατί πολιτικός αρχηγός κυκλοφορούσε χωρίς αστυνομική προστασία, σημείωσε ότι νιώθει «φυλακισμένος» και το απέφευγε.

Ο κ. Βαρουφάκης, δεν θέλησε να αναφερθεί με περισσότερες λεπτομέρειες στο περιστατικό, εφόσον είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Είπε όμως, ότι θυμάται τον δράστη, είναι περίπου 25 ετών. Ο 17χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί είχε τον ρόλο του «τσιλιαδόρου». Όσον αφορά την επιμονή του να χαρακτηρίζει τους δράστες «μπράβους», εξήγησε ότι όσο είναι σε εξέλιξη η έρευνα δεν θέλει να συζητά. Εξήγησε, ότι δεν θέλει να δαιμονοποιήσει συγκεκριμένο χώρο και επανέλαβε, ότι δεν έχουν σημασία τα πολιτικά φρονήματα, λειτούργησαν όμως με όρους «μπράβων».

