Βαρουφάκης για την τραγωδία στα Τέμπη: Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία

Τι είπε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25 για τις συζητήσεις που είχε με την τρόικα για τον ΟΣΕ ως Υπουργός Οικονομικών, αλλά και για τις μετεκλογικές συνεργασίες.

Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», αναφέρθηκε στο επεισόδιο με τον ξυλοδαρμό του στα Εξάρχεια, ευχαριστώντας αρχικά το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», οι οποίοι τον περιέθαλψαν «κάνοντας θαύματα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο περιστατικό από το οποίο «κληρονόμησε» μια σπασμένη μύτη σε 6 σημεία, υπογράμμισε ότι «εγώ ευτυχώς αναρρώνω, σε αντίθεση με τα 57 θύματα της τραγωδίας των Τεμπών», εξηγώντας ότι δεν θέλει να εστιάσει στην προσωπική του περιπέτεια και να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη από το μείζον ζήτημα των Τεμπών.

Τόνισε όμως ότι καλό θα ήταν να αποφύγουμε τις εύκολες κρίσεις και «να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», υποσχόμενος ότι θα τοποθετηθεί μετά από την έκδοση του σχετικού πορίσματος.

Σε ότι αφορά το περιστατικό του ξυλοδαρμού του, ανέφερε ότι μια ομάδα 6-7 ατόμων μπήκε στο κατάστημα όπου βρισκόταν με μεγάλη παρέα πολιτικών του φίλων και του επιτέθηκε φραστικά. Εκείνος για να αποφευχθεί μια σύρραξη μέσα στο κατάστημα, τους ακολούθησε έξω για να μιλήσουν κι εκείνοι άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές ενώ του καταλόγιζαν ότι ψήφισε μνημόνια.

Σε ότι αφορά τον 17χρονο ο οποίος έχει συλληφθεί, είπε ότι είχε ρόλο τσιλιαδόρου κι ο αρχηγός της ομάδας ήταν ένας άλλος νέος 25-27 ετών ο οποίος και άρχισε να τον χτυπά. Τέλος ανέφερε ότι κατόπιν πιέσεων από την γυναίκα του, Δανάη, θα αναγκαστεί να δεχθεί την αστυνομική συνοδεία που έχει δικαίωμα αν και δεν του είναι ούτε εύκολο, ούτε αρεστό.

Στη συνέχεια κι αναφερόμενος στην τραγωδία των Τεμπών, τόνισε ότι «βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία», διευκρινίζοντας χιλιάδες νέοι διαδηλώνουν σε όλη την χώρα, χωρίς καμιά κομματική καθοδήγηση και θα πρέπει «εμείς οι πολιτικοί να τους δώσουμε την ευκαιρία να οραματιστούν μια άλλη Ελλάδα».

Στη συνέχεια έκανε μια αναδρομή στην πρόσφατη ιστορία των τρένων στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας πως το σπάσιμο του ΟΣΕ σε 2 κομμάτια, με τον τρόπο που έγινε από το 2010 και μετά, είναι εν πολλοίς υπεύθυνο για τα όσα ακολούθησαν καθώς η τραγωδία στα Τέμπη δεν ήταν το μόνο δυστύχημα που έγινε σε αυτήν την περίοδο.

Ενδιαφέρον παρουσίασε η μαρτυρία του για τη συνομιλία που είχε το 2015 με τον κ. Κόστελο ο οποίος εκπροσωπούσε την τρόικα και στον οποίο όταν παρουσίασε τα σχέδια τους για τον ελληνικό σιδηρόδρομο, έλαβε την απάντηση ότι η τρόικα είχε ήδη αποφασίσει ότι τα τρένα θα πάνε στην κρατική ιταλική εταιρεία, όπως αντίστοιχα τα περιφερειακά αεροδρόμια στους Γερμανούς και το λιμάνι του Πειραιά στους Κινέζους.

Τέλος και μεταξύ άλλων, αναφερόμενος στις μετεκλογικές συνεργασίες, είπε ότι το Συνέδριο του ΜέΡΑ25, έχει αποφασίσει πως για οποιαδήποτε μετεκλογική συνεργασία θα πρέπει να υπάρχει προεκλογική προγραμματική σύγκληση, κάτι το οποίο δεν υπάρχει τώρα.

