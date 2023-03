Πολιτική

Εξάρχεια: Ο Βαρουφάκης έπεσε θύμα ξυλοδαρμού

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΜέΡΑ25 σε εστιατόριο. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του. Καταδίκη από πολιτικούς και κόμματα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης έπεσε θύμα ξυλοδαρμού σε εστιατόριο στα Εξάρχεια το βράδυ της Παρασκευής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάνης Βαρουφάκης βρισκόταν στο εστιατόριο, επί της οδού Βαλτετσίου, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, δέχτηκε επίθεση.

Ο κ. Βαρουφάκης φέρεται να βρισκόταν με μέλη του ευρωπαϊκού ΜέΡΑ25 στο εστιατόριο «Γιάντες».

Ο Γιάνης Βαρουφάκης μετέβη μόνος του στον νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι διαγνώστηκε με κάταγμα ρινικής χώρας και θα τοποθετηθεί νάρθηκας. Προληπτικά θα υποβληθεί σε αξονική.

Το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωσή του αναφέρει: "Πριν από λίγο ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης έγινε θύμα θρασύδειλης φασιστικής επίθεσης από προβοκάτορες τραμπούκους. Ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25 συνέτρωγε στο εστιατόριο Γιάντες, (ένα μέρος που επισκέπτεται συχνά) με συνοδοιπόρους του Diem25 από όλη την Ευρώπη, όταν ολιγομελής ομάδα τραμπούκων μπήκε στο εστιατόριο με βίαιες διαθέσεις, φωνάζοντας «έλα έξω κάθαρμα που υπέγραψες Μνημόνια». Ο Γιάνης Βαρουφάκης σηκώθηκε για να τους μιλήσει. Οι τραμπούκοι απάντησαν αμέσως με βία, ξυλοκοπώντας άγρια το Γραμματέα του ΜέΡΑ25. Ας προβληματιστούν από το σημερινό επεισόδιο αυτοί που διακινούν επί σκοπώ το ψευδές και συκοφαντικό αφήγημα που χρησιμοποίησαν οι σημερινοί τραμπούκοι. Εμείς δεν φοβόμαστε, δεν πτοούμαστε, δεν υποχωρούμε. Στο σκοτάδι, απαντάμε με μία λέξη: ΜέΡΑ".

Το 2015, ο Γιάνης Βαρουφάκης είχε πέσει θύμα επίθεσης, όταν είχε βρεθεί ξανά στο ίδιο σημείο με την σύζυγό του, Δανάη Στράτου.

Τότε, ομάδα περίπου 40 ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους είχαν μπει στο εστιατόριο και πέταξαν ένα μπουκάλι νερού προς αυτούς και του φώναξαν να φύγει από τα Εξάρχεια. Πολιτικοί και κόμματα καταδικάζουν την επίθεση στον Βαρουφάκη Απολύτως καταδικαστέα η επίθεση στον Γ.Βαρουφάκη και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τη Δημοκρατία μας, αναφέρει με ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η επίθεση στον κ. Βαρουφάκη είναι απολύτως καταδικαστέα και δεν μπορεί να γίνει ανεκτή από τη Δημοκρατία μας. Του εύχομαι ταχεία ανάρρωση και είμαι βέβαιος ότι η Ελληνική Αστυνομία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι δράστες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη» αναφέρει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου με δήλωσή του καταδικάζει απερίφραστα και κατηγορηματικά την επίθεση στον γραμματέα του ΜΕΡΑ 25 κ. Γ. Βαρουφάκη. «Στην δημοκρατία μας δεν χωρούν τραμπουκισμοί και δεν είναι ανεκτή οποιαδήποτε μορφή βίας. Η ελληνική αστυνομία θα κάνει ότι απαιτείται προκειμένου οι δράστες να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη» υπογραμμίζει ο κ. Οικονόμου. Ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ Τάσος Γαϊτάνης καταδίκασε με ανάρτησή του στο Twitter την επίθεση στον Γιάνη Βαρουφάκη. Ανέφερε συγκεκριμένα: «Η επίθεση στο Γραμματέα του ΜΕΡΑ 25 κ. Γ. Βαρουφάκη είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Στην δημοκρατία μας δεν έχουν θέση τέτοιες βίαιες συμπεριφορές». Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την τραμπούκικη επίθεση που δέχτηκε απόψε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης. Αυτού του είδους οι πρακτικές στρέφονται κατά κάθε είδους Δημοκρατίας. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ορίζει με τον νόμο της βίας πού θα κυκλοφορεί οποιοσδήποτε πολίτης. Θεωρούμε αυτονόητο ότι οι αρχές θα ερευνήσουν και θα εξιχνιάσουν άμεσα αυτή την άθλια ενέργεια. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στον Γιάννη Βαρουφάκη». «Καταδικάζουμε απερίφραστα και κατηγορηματικά την επίθεση εναντίον του Γιάνη Βαρουφάκη. Η βία -ιδίως εκείνη που υποκρίνεται ότι έχει «πολιτικό» περιεχόμενο- προσβάλλει τον πυρήνα της δημοκρατίας μας. Ο εκφασισμός της δημόσιας ζωής -από όπου κι αν προέρχεται- δεν θα περάσει», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος. Την επίθεση στον Γραμματέα του ΜέΡΑ25 Γ.Βαρουφάκη καταδίκασε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Το ΚΚΕ καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση στον Γ. Βαρουφάκη, ανέφερε στην ΕΡΤ1, κάνοντας λόγο για προβοκατόρικη ενέργεια. «Η απόλυτα καταδικαστέα, παρακρατική επίθεση στον Γιάνη Βαρουφάκη επιβεβαιώνει δυστυχώς τις πρόσφατες καταγγελίες του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου για τις ''κουκούλες που κουκουλώνουν τη δημοκρατία''» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης. «Η ΝΔ υποσχέθηκε νόμο και τάξη αλλά έφερε ανασφάλεια και ασυδοσία, για να συνεχίσει την «άνομη» διακυβέρνηση της», αναφέρει η Ελληνική Λύση .