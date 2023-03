Οικονομία

ΣτΕ: Πρόστιμα 3000000 ευρώ για λαθραία εισαγωγή 2000000 τόνων μπανάνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύφθηκε η πλαστότητα των πιστοποιητικών εισαγωγής και επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας για έξι περιπτώσεις παράνομης εισαγωγής μπανανών.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας επικύρωσε φορολογικά πρόστιμα κ.λπ. ύψους 3.080.874 ευρώ σε εταιρεία για παράνομη εισαγωγή 2.229.096 τόνων μπανάνας.

Ειδικότερα, η εταιρεία από το Τελωνείο Καβάλας εισήγαγε μέσω Ravennas της Ιταλίας, με πλαστά πιστοποιητικά και μειωμένους δασμούς, 2.229.096 τόνους μπανανών από το Ecuador της Νότιας Αμερικής.

Ωστόσο, αποκαλύφθηκε η πλαστότητα των πιστοποιητικών εισαγωγής και επιβλήθηκε πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας για 6 περιπτώσεις παράνομης εισαγωγής μπανανών.

Στην συνέχεια η εταιρεία προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια, αλλά δεν δικαιώθηκε και το έτος 2014 κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση αναίρεσης κατά αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, με τις οποίες της επιδικάστηκε το ποσό των 3.080.874 ευρώ για πολλαπλά τέλη λαθρεμπορίας.

Εννέα χρόνια μετά την κατάθεση της αίτησης αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το τελευταίο με 6 αποφάσεις του απέρριψε τις αιτήσεις αναίρεσης της εταιρείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Της έριξε οινόπνευμα και νέφτι… κι έπιασε τον αναπτήρα

Τροχαίο δυστύχημα: Μηχανή συγκρούστηκε μετωπικά με φορτηγό

Γιάννινα: Χειροπέδες στον πατέρα που έδειρε την έγκυο κόρη του