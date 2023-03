Κοινωνία

Δίκη για το Μάτι - Λιότσιος: Η κατάθεση του πραγματογνώμονα

Την εκτίμηση πως η Πυροσβεστική «επαναπαύθηκε» και δεν μερίμνησε να υπάρχει συνεχής εναέρια επιτήρηση στη φωτιά στην Ανατολική Αττική εξέφρασε ο δικαστικός πραγματογνώμονας Δημήτρης Λιότσιος.

Ο μάρτυρας κατά τη σημερινή, ένατη, μέρα κατάθεσής του, απάντησε σε ερωτήσεις τής υπεράσπισης του κατηγορούμενου πρώην αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη που επικεντρώθηκαν στο θέμα των εναέριων μέσων που διατέθηκαν.

Όπως έχει καταθέσει ο πραγματογνώμονας, από την προηγούμενη μέρα της φονικής πυρκαγιάς δεν είχε σταλεί εγκαίρως αίτημα του ΕΣΚΕ στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας για εναέρια επιτήρηση της Αττικής ενόψει των καιρικών συνθηκών και της επικινδυνότητας λόγω ισχυρών ανέμων. Έτσι στις 23 Ιουλίου 2018, επιτήρηση τελικά έκανε με εντολή του ΓΕΑ ένα αεροσκάφος αερολέσχης που πέταξε δύο φορές μετά το μεσημέρι και πριν ξεσπάσει η φωτιά στο Νταού. Όπως είπε σήμερα ο μάρτυρας, η Πυροσβεστική επαναπαύτηκε και δεν έστειλε νέο αίτημα προκειμένου να επιχειρήσει το PZL, το οποίο βρισκόταν διαθέσιμο για αυτό το λόγο, το οποίο θα μπορούσε να μεταφέρει εικόνα της κατάστασης.

Συνήγορος υπεράσπισης: Από πού προκύπτει ότι το πετζετέλ θα μπορούσε να κάνει την επιχείρηση έμφορτο;

Μάρτυρας: Σας επαναλαμβάνω ότι αυτό θα το επιλέξει το ΕΣΚΕ. Από την στιγμή που έχουμε φωτιά στην Κινέτα, εκείνη την ώρα ως επιχειρησιακό μέσο καλύτερο θα ήταν ένα αεροσκάφος έμφορτο.

Συνήγορος: Σας ρωτάω εάν προβλεπόταν;

Μάρτυρας: Το εναέριο μέσο μπορεί να είναι έμφορτο ή όχι. Το λέει στον επιχειρησιακό σχεδιασμό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Κατά την εξέταση του δικαστικού πραγματογνώμονα υπήρξε ένταση με την συνήγορο του κ. Τερζούδη όσον αφορά τις καταγραφές στο ημερολόγιο, των κινήσεων των εναέριων μέσων.

Συνήγορος: Η διαδρομή του Φλόγα 1 (ελικόπτερο της Πυροσβεστικής ) καταγράφεται;

Μάρτυρας: Γνώριζε το ΕΣΚΕ;

Συνήγορος: Υπάρχει ενδεχόμενο να γνώριζε το ΕΣΚΕ πως υπήρχε βλάβη πριν;

Μάρτυρας: Δεν το γνωρίζω. Να με κατηγορήσετε κ. πρόεδρε εάν βρείτε ότι λέω κάτι ανακριβές.

Πρόεδρος: Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν.

Συνήγορος: Υπήρξε φωτιά πλησίον της motor oil;

Μάρτυρας: Υπήρξε. Ξεκίνησε στις 16:06 από περιοχή Πανόραμα Αγίων Θεοδώρων. Στις 16:26 είχαν πάει επίγειες δυνάμεις, δέκα οχήματα, έγινε απομάκρυνση πολιτών. Πότε ακριβώς τελείωσε δεν το έχω εύκαιρο αυτή τη στιγμή.

Συνήγορος: Τι σας προέκυψε ότι ανέφερε ο κ. Λάμπρης (κατηγορούμενος -εναέριος συντονιστής τότε του Φλόγα 1) στις 5 η ώρα; Επικοινώνησε με τον κ. Τερζούδη;

Μάρτυρας: Δεν προκύπτει.

Συνήγορος: Με ποιον μίλησε ;

Μάρτυρας: Με τον υπαρχηγό. Για να αποχωρεί ο κ. Λάμπρης από το σημείο σημαίνει ότι δεν υπήρχε μεγάλη επικινδυνότητα.

Πρόεδρος: Το συγκεκριμένο ελικόπτερο πού επιχειρούσε; Φύλαγε τη motor oil να το πω απλά;

Μάρτυρας: Έκανε και κάποιες ρίψεις μέσα στη motor oil. Ο κ. Λάμπρης λέει ότι η πυρκαγιά ήταν σε καλή κατάσταση.

Πρόεδρος: Δηλαδή δεν υπήρχε ανάγκη να βρίσκεται εκεί;

Μάρτυρας: Δεν θα το πω εγώ αυτό πως δεν υπήρχε ανάγκη. Απλά θα πω ότι έπρεπε κάποια εναέρια μέσα που βρίσκονταν στον αέρα εκείνη την ώρα, να σταλούν στο Νταού.

Νωρίτερα ο μάρτυρας ρωτήθηκε αν είναι ενήμερος ο αρχηγός για τις ενημερώσεις και τα δελτία Τύπου της Πυροσβεστικής και απάντησε: «Βγαίνει ένα δελτίο Τύπου χωρίς να έχει γνώση η ηγεσία; Χωρίς την έγκριση της φυσικής ηγεσίας δεν βγαίνει τίποτα. Δεν είναι δυνατόν να βγαίνει κάτι από Πυροσβεστικό Σώμα χωρίς την έγκριση του αρχηγού».

Η δίκη συνεχίζεται.

